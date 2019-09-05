2019-09-05T16:30:49+03:00
Общество

Погода окунёт Тверь в тепло и негу

В ближайшие дни мы сможем насладиться настоящим бабьим летом
Виктория ТУШКОВА
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Солнце, тепло и отсутствие осадков - о чём ещё можно мечтать осенью?Солнце, тепло и отсутствие осадков - о чём ещё можно мечтать осенью?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Нахмурилось было тверское небо на уходящей неделе да дождичком нас окропило. Теплу конец? Спешим обрадовать: природа смилостивится и компенсирует нехватку летнего тепла и солнца. Отправляясь восвояси, атмосферный фронт прихватил с собой не успевшую разгуляться непогоду.

- Суббота, по прогнозам, выглядит вполне симпатично! - обнадёжила нас доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Дождя не будет, давление подрастёт до 757 мм рт. ст., ветер очень слабый, а температура комфортная: +20 градусов днём.

В воскресенье и понедельник близость атмосферных фронтов сможет вызвать небольшие дожди. Но дальше прямо-таки идиллическое бабье лето. Счастье тёплых деньков подарит приближающийся антициклон. Давление ещё повысится, 759 мм рт. ст., столбик термометра тоже устремится вверх и достигнет отметки в 23-24 градуса.

Не будем загадывать, но есть шанс, что такая погода сохранится на всю оставшуюся неделю. Яркое солнце и отсутствие осадков - о чём ещё можно мечтать осенью? Желаем всем тепла, неги и запаха свежего варенья. А дела подождут непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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