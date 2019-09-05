Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина каталась без трусов на квадроцикле в Тверской области

На видео, выложенным на официальной страничке «Серебро», 34-летняя Ольга Серябкина, выступающая сейчас под псевдонимом MOLLY, мчится на квадроцикле по лесной дороге. Ветер развивает длинные чёрные волосы поп-исполнительницы, из одежды на ней - топ и прозрачные чёрные лосины, под которыми не наблюдается трусов.

"Камуфляжная вечеринка reborn )) Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке", - подписала видео Серябкина.

Каталась исполнительница, если судить по хэштегу, близ города Конаково Тверской области, что в сотне километров от столицы. Неподалёку от одного фешенебельного отеля.

Поклонники певицы, а за жизнью и творчеством Серябкиной в соцсети следят 3,4 млн подписчиков, отнеслись к видео неоднозначно.

Если одни, как и полагается фанатам, называют ее богиней красоты, то другие иронизируют: «Ты без трусов что ли едешь?», «Живот хоть бы втянула!»

Заметим, что Серябкина не в первый раз отдыхает в Конаково и постит оттуда фото в интернет. Правда, она отчего-то считает это Подмосковьем, хотя регион-то совсем другой. Но такой красивой певице, незнание географии поклонники прощают.