Фотоконкурс «КП»-Тверь»: Герои нового урожая
Осень - самое время хвалиться плодами своих дачных стараний, ведь битва за урожай счастливо завершается. И все дачники и садоводы - настоящие герои!
«Комсомольская правда»-Тверь» объявляет фотоконкурс «Герои нового урожая». Фотографируйтесь вместе с плодами своего дачного труда и присылайте снимки нам.
Важно, чтобы на фото были не только заботливо выращенные овощи-фрукты, но и вы - главный герой битвы за урожай! Ждем ваши фото с 5 по 19 сентября. Мы разместим их на нашем сайте kp.ru. А победителя определят наши читатели посредством онлайн-голосования, которое пройдет на нашем сайте с 19 по 26 сентября. Победит самая интересная и необычная фотография по версии читателей «Комсомолки».
Присылайте фото на ящик konkurs@kptver.ru либо размещайте под постом-анонсом в соцсети, либо, что совсем просто, размещайте на своей странице в соцсети с хештэгом #кптверьконкурсурожай.
А теперь о призах! Победитель онлайн-голосования получит полезные дачные призы от партнера проекта - Садового центра СЕВЕРИН: саженцы прекрасных садовых цветов и инвентарь.
Бонус для всех читателей - 5%-ная скидка при покупке в Садовом центре СЕВЕРИН при предъявлении купона с анонсом конкурса. В ассортименте Садового центра СЕВЕРИН: семена, саженцы, луковичные и многолетние растения, удобрения, грунты, садовый инвентарь.
Адрес: Тверь, ул. 1-я Вагонников, д. 1а.
В подарок победителю - саженцы прекрасных садовых цветов и инвентарь.
Садовый центр СЕВЕРИН в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU