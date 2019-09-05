2019-09-05T17:35:19+03:00
Общество

Фотоконкурс «КП»-Тверь»: Герои нового урожая

Победителя онлайн-голосования ждут призы от партнера проекта
Алина ПЕТРОВА
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Вот такую тыкву вырастил постоянный читатель "КП"-Тверь" 80-летний Владимир Нюхляев.Вот такую тыкву вырастил постоянный читатель "КП"-Тверь" 80-летний Владимир Нюхляев.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Осень - самое время хвалиться плодами своих дачных стараний, ведь битва за урожай счастливо завершается. И все дачники и садоводы - настоящие герои!

«Комсомольская правда»-Тверь» объявляет фотоконкурс «Герои нового урожая». Фотографируйтесь вместе с плодами своего дачного труда и присылайте снимки нам.

Важно, чтобы на фото были не только заботливо выращенные овощи-фрукты, но и вы - главный герой битвы за урожай! Ждем ваши фото с 5 по 19 сентября. Мы разместим их на нашем сайте kp.ru. А победителя определят наши читатели посредством онлайн-голосования, которое пройдет на нашем сайте с 19 по 26 сентября. Победит самая интересная и необычная фотография по версии читателей «Комсомолки».

Присылайте фото на ящик konkurs@kptver.ru либо размещайте под постом-анонсом в соцсети, либо, что совсем просто, размещайте на своей странице в соцсети с хештэгом #кптверьконкурсурожай.

А теперь о призах! Победитель онлайн-голосования получит полезные дачные призы от партнера проекта - Садового центра СЕВЕРИН: саженцы прекрасных садовых цветов и инвентарь.

Бонус для всех читателей - 5%-ная скидка при покупке в Садовом центре СЕВЕРИН при предъявлении купона с анонсом конкурса. В ассортименте Садового центра СЕВЕРИН: семена, саженцы, луковичные и многолетние растения, удобрения, грунты, садовый инвентарь.

Адрес: Тверь, ул. 1-я Вагонников, д. 1а.

В подарок победителю - саженцы прекрасных садовых цветов и инвентарь.

В подарок победителю - саженцы прекрасных садовых цветов и инвентарь.

Садовый центр СЕВЕРИН в Твери.

Садовый центр СЕВЕРИН в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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