Афиша с 5 по 11 сентября в Твери: Фестиваль воздухоплавания, «Золотой век Испании» и День открытых дверей

Сентябрь не означает, что в свободное время пора усаживаться на диваны, смотреть телевизор и вязать носки. Рановато будет...

Тем более, что много интересного ожидается уже в ближайшие дни. Правда, из-за наступающего похолодания часть мероприятий переезжает в клубы и музеи. Но и уличные фестивали пока еще тоже в планах есть.

ФЕСТИВАЛЬ

«Небесный вояж»

Под Тверью пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж». В течение всего праздника будут работать «Сувенирная лавка», масса фотозон и уличное кафе, где гостям предложат шашлыки, напитки, выпечку, поп-корн, сахарную вату и горячую кукурузу. Но будет и масса других площадок.

Так, с 11:00 желающие смогут отдохнуть в игровом парке развлечений «Играй-город!» (аттракционы, автоматы «Виртуальная реальность», катание на лошадях, веревочный городок и скалодром, катание на тюбингах (летняя трасса), ростовые куклы), побывать в детском технопарке роботов. А при желании - поиграть в настольные игры и побывать в «Городе мастеров», где можно будет изготовить воздушного змея, смастерить поделку из бересты, газеты, глины, дерева и т.д.

Рядышком можно пройти курсы авиаторов, потренироваться на тренажерах – симуляторах самолетов ЯК-40 и Эмбраер-12, центрифуге и трубе «Лортекс». Поучаствовать в конкурсе элегантности и посетить выставку автомобилей и мотоциклов разных эпох.

Параллельно будет проходить спартакиада по следующим видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, шашки, армрестлинг, соревнования в веревочном городке, стрельба из пневматической винтовки.

В 13:30 начнется детская программа с участием детских творческих коллективов «Взлетай!», а затем научное шоу от музея «Эксперимент Лэнд».

В 14:30 состоится выступление оркестра Военной академии воздушно-космической обороны. А сразу после этого, с 15:10, на поле пройдут выступления тверских авиамоделистов и прыжки парашютистов с запуском салюта. С 16:00 после торжественной части Дня Бурашевского сельского поселения пройдут показательные полеты малой авиации. А в 16:35 начнется концерт с участием творческих коллективов.

Самая яркая часть ожидается в 18:00, когда с поля состоится взлет воздушных шаров, а чуть позже - привязных подъемов аэростатов с ночным свечением.

В 19:00 стартует танцевальная часть программы. Гостей сначала подогреют фламенко. А затем пригласят на дискотеку 80-90-х с живым вокалом. Продолжится праздник розыгрышем призов, выступлением московской рок-группы «Ром» (с 21:00 до 22:00). А завершится салютом.

Парк активного отдыха «Гришкино»

7 сентября с 11:00 до 22:00.

Воздушные шары - это всегда мощно и красивоФото: Ирина ТАРАСОВА

ПРАЗДНИКИ

День открытых дверей в Детском музейном центре

Детский музейный центр ТГОМ приглашает детей, а также их родителей на увлекательное и полезное мероприятие - День открытых дверей. Праздник пройдет совместно с «Клубом путешественников».

В программе - знакомство со специалистами и семейными программами центра, экспресс-экскурсия по выставке «Без билета по всему свету», бесплатные мастер-классы, виртуальная музейная примерочная и костюмированная фотозона.

Детский музейный центр ТГОМ, ул. Советская, 3а.

7 сентября в 11:00, 13:00, 15:00

Тел. 45-71-76.

Вход свободный.

Добро пожаловать!Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КОНЦЕРТЫ

Открытие сезона в Тверской филармонии

Тверская академическая филармония готовится к новому творческому году.

10 сентября в 18:30 состоится открытие 93-го концертного сезона концертной программой «Золотой век Испании». Впервые в Твери выступит лауреат международных конкурсов, органист папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (Испания).

В программе: Х. Кабанильес, «Имперская битва»; С.А. де Эредия, «Энсалада», Тьенто 8-го тона; Ф.К. де Араухо, Тьенто в форме песни, Тьенто № 53 и др.

12 сентября в 18:30 по многочисленным просьбам состоится повтор программы «10 лет No Indifference».

На сцене выступят: инструментальный квинтет «No Indifference» и мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», заслуженный артист России Виктор Сухов, Илья Шкадин, Ксения Позднева, танцевальный дуэт Наталия Чернина и Евгений Гуреев. Специальный гость - участница шоу «Голос. Дети» Полина Дмитренко (вокал).

В программе: популярные произведения русской и зарубежной музыки.

Открытие сезона в филармонии уже скоро! Фото: из архива ТОАФ

МУЗЕИ

Мастер-классы в БЦ «Донской»

Для участия приглашают детей младшего школьного возраста.

- Здесь ребята познакомятся с произведениями искусства, представленными в экспозиции выставочного зала, и создадут собственный цветущий сад – объемную аппликацию из цветной бумаги, - уточняют организаторы встреч.

4, 11, 18, 25 сентября в 11:00 (продолжительность – 1 час).

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.

Цена: 150 р. (ребенок+взрослый).

Справки по телефону: (4822) 39-80-35.

Приглашают детей и их родителей. Фото: из архива ТОКГ

ВСТРЕЧИ

В котокафе "Мур-мяу"

Здесь в сентябре будет интересно. Важно помнить, что количество мест ограничено. Предварительная запись на мероприятия по телефону: 8 9966-35-32-88.

- 5 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.

- 9 сентября, понедельник 18.00. Люди дела: встречи с людьми интересных профессий. Профессия "Экологичный гражданин" в исполнении Дианы Головченко, руководителя общественной организации "Мой любимый город".

- 10 сентября, вторник 18.00. Мастер-класс "Джутовая мочалка своими руками".

- 12 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.

Все интересности будут проходить в окружении кошекФото: Олег УКЛАДОВ

Коллажи и лапша

Открытие выставки вьетнамского художника Руслана Ву пройдет в формате вечеринки.

"В камерной обстановке планируем веселиться и постигать современное искусство. Захватываем газон для диджейских сетов, разговоров под уличными гирляндами и танцев. Угощаем люксовой лапшой быстрого приготовления. Будет нечто!" - обещают организаторы и добавляют, что пришедшие окунутся в китч и смыслы, которые "только предстоит узнать".

На выставке будут представлены 32 коллажа авторства Руслана Ву. Мероприятие организует тверской проект "Рельсы" — мобильный культурный центр, устраивающий выставки, лекции и встречи, чья активность посвящена культуре и образованию.

улица Вольного Новгорода, дом 15.

5 сентября, в 19:00.

ГАСТРОЛИ

«Мураками»

Группа «Мураками» презентует в Твери новый альбом «без.даты.2019».

- Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. Сильный, наглый и неожиданный, - так отзывается о нем солистка группы Диляра Вагапова.

А критики продолжают: «рок-волна накрыла всех с головой», захотелось выпустить пар, напомнить о себе тем, кто их уже списал со счетов.

Ни одной медленной композиции, «ее любовь вы как рыбу вспороли», «невыносим, ты невыносим» - все эти фразы продолжают разрывать на куски и заставляют окунуться в глубокие переживания.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

13 сентября в 19:30.