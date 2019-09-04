2019-09-04T13:34:17+03:00
Общество

Школьники Твери сами просятся в суд

Старшеклассники поучаствовали в судебном процессе над наркоманом
Виктория ТУШКОВА
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Школьники увидели как строится судебное заседание. Фото: пресс-служба Пролетарского суда города ТвериШкольники увидели как строится судебное заседание. Фото: пресс-служба Пролетарского суда города Твери
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В первый день нового учебного года, 2 сентября, в Пролетарском районном суде Твери слушалось дело о покупке и хранении наркотиков в крупном размере. Казалось бы, рядовой суд над наркоманом, но в этот раз заседание было необычным: на нём присутствовали школьники, старшеклассники.

Зачем это нужно и не навредит ли подобная практика детям, стали интересоваться горожане, узнав о необычном заседании через СМИ. Что это - новая антинаркотическая пропаганда, воспитательная работа с трудными подростками или что-то ещё?

За разъяснениями «КП»-Тверь» обратилась в суд. Выяснилось, что школьникам просто интересна юриспруденция и работа суда.

- Это наша распространённая практика. Если школа проявляет интерес и просит познакомить старшеклассников с работой суда, мы приглашаем их на открытое судебное заседание, - объяснила пресс-секретарь Пролетарского районного суда города Твери Анастасия Русакова. - Школьники узнают, как проводится судебное заседание, какова роль судьи, обвинителя, секретаря судебного заседания.

Выбор заседания, на которое позовут ребят, тоже не имеет никакой подоплёки. Старшеклассников приглашают на ближайшее открытое заседание или, по согласованию со школой, выбирают одно из ближайших.

По словам Анастасии Русаковой, участвуют подростки в подобных мероприятиях охотно, интересуются судебным процессом, а по завершении заседания задают вопросы. Школьникам удаётся даже побеседовать лично с судьёй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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