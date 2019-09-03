Хористы из Твери помогли взять рекорд Гиннесса

В 2019 году солидный юбилей празднует Государственный гимн Российской Федерации, а точнее - музыка Александра Александрова, на которую положена главная патриотическая песня страны. Мелодии, выстоявшей при смене идеологии, государственного строя, распаде Союза и поменявшей несколько текстов, исполняется 75 лет.

Юбилей гимна на музыку Александрова отпраздновали 1 сентября на знаменитом питерском стадионе «Газпром Арена», более известном как «Зенит Арена». Да не просто отпраздновали, а поставили мировой рекорд, занесённый в Книгу Гиннесса: более 8 000 музыкантов и свыше 40 000 хористов со всей России под огромной крышей площадью 71 000 квадратных метров! Исполнителей было так много, что они не уместились на главной арене и заняли трибуны.

Грандиозным хором дирижировал художественный руководитель Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества Валерий Гергиев. За командами его дирижёрской палочки хористы следили по огромным экранам, транслирующим картинку в реальном времени. Музыкантами руководил народный артист России, дирижёр, композитор и музыкальный редактор современного исполнения гимна Павел Овсянников.

Тверская область внесла свой вклад в мировой рекорд. В огромном хоре участвовали артисты самодеятельных творческих коллективов Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»: Народная хоровая академическая капелла (руководитель Марина Кирпу), народная студия патриотической песни «Отечество» (руководитель Стас Назимов) и народный хор «Русские напевы» (руководитель Людмила Зернова).

- Всё длилось около 20 минут - с 18:00 до 18:20. За это время мы успели исполнить гимн два раза, - поделилась подробностями с «КП»-Тверь» руководитель хоровой академической капеллы Марина Кирпу. - В первый раз сидели на трибунах, в руках были флажки, и мы выполняли определённые движения, чтобы создавалась красивая картинка происходящего. А уже во второй раз исполнили гимн как положено - стоя.

На общие репетиции и съёмки рекорда ушло около семи часов. Фото: Тверской областной ДК "Пролетарка".

На общие репетиции, а-капелла и с оркестром, и само взятие рекорда ушло в общей сложности около семи часов. С задачей справились все артисты, а между тем средний возраст участниц коллектива «Русские напевы» - за 70 лет, а его самой старшей хористке - далеко за 80!

- Наши милые, дорогие бабушки были впечатлены красотой Санкт-Петербурга, - рассказала директор Дворца культуры «Пролетарка» Елена Постнова. - Кто-то навещал его, когда он ещё звался Ленинградом, очень давно. Поэтому после исполнения гимна мы поехали смотреть на подсвеченный огнями город.

Как только гимн отзвучал, официальная судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези зафиксировала новый рекорд на самый массовый оркестр. Для этого пересчитали всех профессиональных музыкантов, аккомпанировавших хору. Их оказалось 8097. Исполнить гимн приехали более 180 оркестров и около 200 хоров из 85 регионов страны. Ряды хористов также пополнили все желающие, подавшие заявку на участие.