Более 150 миллионов рублей получили Кимры Тверской области на развитие городской инфраструктуры

Деньги выделены на ремонт дорог, внутридомовых территорий, благоустройство. Целью очередного «парламентского дня», который провели депутаты регионального парламента совместно с городскими коллегами, стал осмотр объектов и контроль за тем, как расходуются выделенные из областного бюджета деньги.

Такого масштабного ремонта дорог в Кимрах не было никогда. Во всяком случае, так уверяют жители города. Вместо прежнего латания дыр - полностью новое покрытие в комплексе с бордюрами и тротуарами. Не удивительно, что во время остановок на объектах участники «парламентского дня» слышали от людей только позитивные отзывы.

- Вот здесь у нас образовательные организации, педагоги, родители, мы здесь живём….Естественно, общественный контроль каждый день в течение всего дня. И нареканий от населения нет, - говорит одна из жительниц города.

В Кимрах. Фото: ЗСТО

Самые масштабные работы ведутся на одной из самых больших и загруженных улиц - улице Урицкого. Проезжая часть уже готова, делают тротуары, которых раньше здесь просто не было.

- Самое главное - впервые за много лет по этой улице сделаны тротуары. Радует, что и мамы смогут пройти с колясками с детьми, и пожилые люди пойдут, не боясь встречных автомашин, - комментирует депутат Законодательного Собрания Тверской области Валентина Белоусова.

Ремонт идёт не только в центре и главных въездах в город. Приведены в порядок дороги и в отдалённые микрорайоны.

- Я сам входил как депутат в комиссию по приёмке. Сделано на совесть. К контролю подходили принципиально - делали вырубки, экспертизы. Не стыдно, за то, что сделано. Раньше даже такси не ездили в наш бедный Южный посёлок. Уверен, что это только начало в развитии города, - делится впечатлениями депутат Кимрской городской Думы Владимир Шпагин.

В рамках программы «Современная городская среда» большие работы ведутся на набережной Гавани, в месте слияния рек Кимрка и Волга. На заброшенной, по сути, территории планируется сделать парк, детские площадки, прогулочную зону.

- Здесь будут ещё две детские площадки - для детей младшего и старшего возраста. Я здесь сама часто бываю, слышим просьбы от мам и пап наших детишек. Я надеюсь, что все работы подрядчик выполнит в срок и качественно, а наш город украсит новая набережная, - говорит Наталья Завалова, заведующая детским садом № 19.

Не остались без внимания и дворы многоэтажек. Работы практически на всех объектах уже в финальной стадии.

- Предусмотрена ливнёвка, посмотрим, как её сделают. Нужно сделать грамотно, чтобы вода стекала. Все довольны, что процесс идет, но ждут окончания работ, чтобы оценить результат, - высказывается местный житель Алексей Баринов.

- Контроль со стороны жителей всегда самый строгий и пристальный. Наша задача - проследить, чтобы деньги были потрачены по назначению. А люди, которые живут в этих домах, следят ещё и за качеством работ. Вот здесь, например, сразу видно, что подрядчик добросовестный, а жители работами довольны, - комментирует депутат Законодательного Собрания региона Константин Антонов.

Ещё один объект, который посетили депутаты, к дорогам отношения не имеет, но не менее значим: пятнадцать лет в школе №14 своего ремонта ждал спортивный зал. Последние годы ученики были вынуждены заниматься в других школах. В этом году на ремонт выделено почти 11 миллионов рублей.

- Такие виды спорта, как волейбол, баскетбол у нас были, можно сказать, забыты. Теперь ситуация изменится. Конечно, это знаменательное, праздничное просто событие, что у нас будет новый зал. Мы с нетерпением этого ждём, - не скрывает эмоций учитель физкультуры школы №14 Равиль Жафёров.

- Депутаты контролируют ход работ. Огромная благодарность губернатору и областному правительству за выделение денег. Надеемся, что в дальнейшем школа также будет участвовать в новых программах - на очереди ремонт фасада, окна, - итожит депутат Кимрской городской Думы Александр Вахтангов.

В финале «парламентского дня» традиционная встреча с ветеранами, представителями общественных организаций. В формате живого общения председатель областного парламента Сергей Голубев и депутаты постарались ответить на все вопросы.

По мнению председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике Артура Бабушкина, встречи депутатов всех уровней с населением, с ветеранами, с лидерами общественного мнения на территории крайне важны.

- В первую очередь, от этих людей, делегированных от общественных организаций, улиц и целых микрорайонов, мы получаем правдивую, объективную информацию о проблемах, с которыми сталкиваются жители. Прямой диалог, ответы на вопросы сразу, здесь и сейчас, дают очень высокий эффект во взаимодействии населения и депутатского корпуса, - считает Артур Бабушкин.

На протяжении всей встречи звучала тема парламентского и общественного контроля. Подводя итоги, Сергей Голубев назвал это одной из главных задач "парламентского дня".

- Общественность и местные депутаты принимают активное участие в контроле над объектами, которые делаются сейчас в Кимрах. А это огромные объёмы работ. Действительно, областной бюджет выделил очень серьёзные средства - порядка 150 миллионов рублей, если включать сюда и дворовые территории, и ремонт дорог, и то, что касается сферы образования. Я хочу сказать, что эта система работает, что общественность очень активна. Спасибо жителям, потому что они очень заинтересованно относятся к тем ремонтам, которые проходят. Для нас очень важно, чтобы общественность участвовала в этом. На мой взгляд, с точки зрения качества и участия депутатского корпуса в контроле над объектами благоустройства, всё в Кимрах выглядит очень хорошо, - отметил председатель областного Заксобрания.

«Парламентский день» как новая форма работы депутатов уже доказал свою состоятельность. Следующее подобное мероприятие планируется провести в Торопецком районе.