Ремонт в Тверском цирке сделает зрительские кресла мягче

О том, что в Тверском цирке с августа идут ремонтные работы, было известно. А потому, когда пригласили оценить весь объем своими глазами, мы не отказались. Любопытство взяло вверх. А вдруг заменили и те самые деревянные кресла в зрительном зале?

Цирк встретил запахом краски и побелки. При входе - внушительная гора мешков со строительным мусором, чуть дальше - метры проводов и ведра с ярким содержимым. Сразу понятно, работы идут масштабные.

О них и говорим в кабинете директора цирка Галины Кирилловой.

- Для цирка человек я не новый, более трех лет работала здесь главным администратором. А вот в должности директора не так давно, с мая этого года, - рассказывает Галина Александровна. - В первый месяц после назначения мне задавали массу вопросов о будущем цирка, о планах, но я больше люблю, делать, ведь главное - это наглядная работа. Поэтому сегодня, когда ремонтный процесс в самом разгаре, об этом уже можно говорить.

Кабинет директора пока остается прежнимФото: Ирина ТАРАСОВА

Рассказ о нововведениях идет под чашечку кофе с конфетами. Вспоминаю, что именно здесь за последние 15 лет я встречалась с самыми разными директорами. Так уж сложилось, что руководители цирка в последние годы менялись каждые два-три творческих сезона. Самое удивительное - стены кабинета с тех пор не изменились. Галина Александровна объясняет с улыбкой:

- Говорим о ремонте, а до кабинета директора очередь пока не дошла. Но меня это не расстраивает. Рабочие звонки, постоянные согласования, рабочие встречи не дают времени «любоваться» стенами в кабинете. На первом месте у нас зрители. И они, надеюсь, оценят наши труды.

Первое, за что взялась новый руководитель, было больной темой на протяжении многих лет - женские туалеты. Неуютные кабинки, плохой ремонт, старая сантехника. Теперь это в прошлом. Сейчас здесь зачищают розовую плитку, а уже через несколько дней помещение будет не узнать: новые кабинки и сантехника, в том числе и для маломобильных граждан.

Но это далеко не всё. Обновляют и красят всё фойе по периметру, меняют мягкую кровлю, электропроводку и устаревшие элементы подвесного потолка. Дождливое лето показало, что сделать это было крайне необходимо.

Объем работ очень большой, да и сроки поджимают. Но здесь все уверены, что к сроку успеют. 14 сентября ожидается премьера нового шоу «Гиганты Африки». Кстати, труппа уже приехала в цирк. Так как погода хорошая, животные днем находятся на улице. Да и запах краски до них до доходит, они располагаются в другом крыле.

Ремонт в Тверском циркеФото: Ирина ТАРАСОВА

- Все преобразования происходят благодаря поддержке и вниманию нового руководства Росгосцирка. Проблема была озвучена и услышана. И хотя до финальной картинки еще далеко, но уже сейчас можно сказать, что мы ожидаем. Надеемся, что фойе получится легким и воздушным, с яркими ягодными вкраплениями. Впрочем, так же, как и буфет. В настоящее время мы уточняем его внешний вид и новое меню.

В планах есть еще один пункт - ремонт манежа и модернизация кресел зрительного зала. Убирать их полностью не планируют, а вот обновить - да. Но всех подробностей пока не раскрывают. Держат интригу.

- 14 ноября Тверской цирк отметит 95-летие. К этой дате амфитеатр (зрительный зал) уже будет выглядеть иначе, - кратко комментирует Галина Кириллова.

Однако помимо нововведений планируют здесь сохранить и дух старого цирка. С этой целью в стенах здания планируется открыть музей. За первыми цирковыми экспонатами предполагается рабочая поездка уже на этой неделе.

Рабочих не отвлекают даже журналистыФото: Ирина ТАРАСОВА

Ремонт в Тверском циркеФото: Ирина ТАРАСОВА

Ремонтные работы идут полным ходомФото: Ирина ТАРАСОВА

И пока работы хватает для всехФото: Ирина ТАРАСОВА

Устаревшие элементы подвесного потолка кое-где уже заменилиФото: Ирина ТАРАСОВА

Женские туалеты полностью обновятФото: Ирина ТАРАСОВА

Стены уже готовыФото: Ирина ТАРАСОВА

Ремонт в Тверском циркеФото: Ирина ТАРАСОВА

Работы идут полным ходомФото: Ирина ТАРАСОВА

Меняют и электропроводкуФото: Ирина ТАРАСОВА