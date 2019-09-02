Швейные машинки, новые порожки и фото на баннере: Игорь Руденя посетил школу № 50 Твери

Рыжие и голубые шарики, большие белые банты, огромный баннер «День знаний», волнующиеся учителя и ученики на торжественной линейке - утром 2 сентября губернатор Игорь Руденя приехал принимать новый корпус школы № 50.

Ну, конечно, не только принимать, но и поздравить ребят и учителей с началом нового учебного года. В этом году впервые за 20 лет в школе № 50 восемь первых классов - это 240 первоклассников. Всего в текущем году за парты сядут 920 учеников.

- Дорогие дети, сегодня у вас настоящий праздник. Новая школа открыла для вас свои двери. Желаю вам хороших оценок, верных друзей, с которыми вы пойдете по жизни. Уважайте друг друга, любите своих родителей и учителей», - напутствовал на линейке учеников Игорь Руденя.

После торжественной части он в сопровождении руководства школы, подрядчиков-строителей и чиновников, за образование в регионе ответственных, отправился по школе.

Осмотрел класс труда для девочек, где ему показали, как одним движением достать из кофра швейную машинку.

- Отечественная? - поинтересовался Игорь Руденя

- Конечно, - заверили его.

Потом было посещение столовой, где, узнав, что на месте пищу для школяров не готовят, а закупают ее со стороны, велел главе города Огонькову подготовить отчет по закупкам. Зачем тогда деньги в строительство кухни вкладывать, если со стороны привозят?

Пошли дальше: туалет, медпункт, лестница. Здесь он, как рачительный хозяин, велел кое-где металлические порожки заменить на плитку, чтоб дети не спотыкались.

Двери запасных выходов велел сделать прозрачными. В актовом зале заглянул за портьеру, пожурил: почему сцена обита дешевым крашеным пластиком? Надо бы переделать.

Руководство школы готово было водить его по этажам и дальше, но губернатор заметил:

- Мы к вам еще приедем (он действительно держит на особом контроле эту стройку со времени начала работ в 2017-м - Ред.).

Уже на улице у огромного баннера «День знаний» старшеклассники попросили его сфотографироваться с ними на память. Не отказал.

Впереди губернатора ждали еще несколько встреч со студентами в вузах Твери.

НА ЗАМЕТКУ

В новом учебном году двери для школьников Верхневолжья открыло 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ. Педагогов в школах региона работает 18 740, а это на 400 человек больше, чем год назад.

В классе труда.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Осмотр классов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА