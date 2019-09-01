Два хороших праздника и один провокационный плакат

В минувшие выходные Твери повезло с погодой и с двумя позитивными праздниками.

В Горсаду - фестиваль «Чего хочет Тверь». Три года назад, задуманный как урбанистический, сегодня он становится городским.

И традиционный 35-ый по счёту марафон «Бегу и радуюсь!». 1700 спортсменов из пяти стран.

В Горсаду квесты-шезлонги-викторины зашли у горожан «на ура!». Молодежь, много детворы, карапузы в колясочках...

В сетях по поводу мероприятия горожане сплошь положительно отзывались. Немногочисленные хейтеры «прошлись» лишь по спорному вокалу групп, выступавших на летней сцене.

Марафон - тоже без вопросов. Никакого негатива, если не считать организационных шероховатостей. Фотки довольных бегунов наводнили сеть.

И не подумаешь, что неделю назад город в соцсетях разнёс в пух и прах другой городской праздник - гастрофест «Верхневолжье». И покосили траву плохо; и цены , как в ресторане; и солянки не досталось; и давка была...

Да, погода была не очень, но не от метеочувствительности же это. Просто сегодня с организацией все было "на отлично".

Но непрост наш интернет-тверичанин! Позитив позитивом, но перчинки не хватало.

Если вы спросите: можно ли обойтись без плохих новостей? Без этих: «убили», «расчленили», «опрокинулся в кювет», «распространяли наркотики»... Нет! Это я вам, как человек, с десяток лет бьющийся за медиарейтинги, цитируемость и высокое позиционирование в интернете, говорю.

Ну, любит тверской интернет почитать про страшный страх. Что позитивный-позитив-то обсуждать!

В общем, нужна была ложка дёгтя, и она нашлась. Один из болельщиков марафона развернул плакат с надписью «конец близок». Фото попало в сеть. И понеслось...

«А вдруг, кто от либералов затесался», «это призыв к чему?», «это провокация!».

Перепосты, дизлайки, обсуждения.

В итоге: обнаружился оппозиционный след, идущий от выборов в Мосгордуму и след религиозный - видать, адепт секты.

Пообсуждав пару часов, интернет- пользователи сошлись на том, что надпись неполиткорректная и неудачная.

В общем, добрее надо быть, дорогие обитатели соцсетей. Не искать негатива, там, где его объективно нет. И ... так победим!

На фестивале в Горсаду.Фото: Алёна ЗИНЧЕНКО

Молодые марафонцы на старте.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На фестивале.Фото: Алёна ЗИНЧЕНКО

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