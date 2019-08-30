2019-08-30T14:29:38+03:00
Общество

Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

Yota вводит новые безлимитные приложения для планшета. Теперь пользователям планшетного продукта станут доступны категории «Почта», «Транспорт» и «Кинотеатры», стоимость которых составит 10 рублей за каждую категорию.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
YotaYota
Изменить размер текста:

Также Yota сделала безлимитный доступ к детским приложениям, спрос на которые среди клиентов мобильного оператора наиболее высок. Найти их можно в специальной категории «Детям», цена которой составит 25 рублей.

Таким образом, при покупке группы приложений «Почта» безлимитными станут Mail.ru, «Яндекс.Почта», Gmail.com и Microsoft Outlook. В категории «Кинотеатры» пользователям станут доступны безлимитные приложения онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Netflix, Amediateka и Okko. В категории «Детям» клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к YouTube детям, а также ivi для детей, «Мульт» и сайту «Учи.ру». В категории «Транспорт» представлено 14 приложений, среди которых «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Google.Карты», maps.me, 2ГИС и т.д.

«Мы проанализировали потребности клиентов и выявили приложения, которые очень важны для людей в повседневной жизни. Поэтому решили объединить эти приложения в специальные категории и дать к ним безлимитный доступ. Теперь каждый клиент может использовать самые необходимые приложения, при этом не расходуя трафик из основного пакета. Таким образом, пользователи планшетного продукта Yota могут смотреть фильмы, ездить на такси, читать почту и ставить детям мультики без оглядки на объем потраченного трафика», - комментирует директор продукта «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
На мосту в Тверской водитель-экстремал разогнал мотоцикл до 256 километров в час
На перекрестке в микрорайоне "Южный" в Твери перевернулся грузовик
Собственник заплатит полмиллиона рублей за незаконно построенный ангар на сельхозземлях в Тверской области
В Заволжском районе Твери начали обновлять фасады жилых домов
Бетонные блоки с перекрестка на Октябрьском проспекте в Твери убрали
С Октябрьского проспекта в Твери уберут бетонные блоки
В Тверской области заблокировали сайт по продаже военных билетов
В Твери обокрали пациента больницы
Иллюстрации из "Маленького принца" украсили здание школы №34 в Твери
В День трезвости Тверь с вертолета окропят святой водой
За неуплату алиментов житель Твери получил 10 месяцев исправительных работ
Сотрудники Росгвардии спасли от пожара гаражный кооператив в Тверской области