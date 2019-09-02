Скорый помощник в скорбях и нуждах: В Тверь привезут ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

5 сентября в соборе святого князя Александра Невского на Привокзальной площади Твери состоится торжественная встреча ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца.

Святыню привезут из Москвы. По времени это будет традиционно утром, сразу после литургии (с 10:00 до 11:00). Ковчег будет находиться в городе 10 дней. Проводы его состоятся 15 сентября тоже сразу после литургии.

Поклониться святыне можно в удобное время. Если же есть желание поучаствовать в общей молитве, то каждый день в храме будет совершаться молебен Николаю Чудотворцу. Начало службы в 11:00. Длиться она будет около получаса.

Святителя Николая любят и почитают в народе, недаром его еще называют «скорым помощником». Это подтверждают и в соборе Александра Невского.

- Николай Чудотворец - самый почитаемый в народе святой после Спасителя и Богородицы. Недаром его называют «угодник». На любую просьбу или беду Николушка всегда откликается, всегда помогает в трудной жизненной ситуации. То, что святыню ждут в Твери, видно и по звонкам людей. Видно это и по благодарственным молебнам, которые верующие заказывают у нас, после того как в их жизни что-то наладилось. Ведь, как говорится, по вере вашей да будет вам.

Святителя Николая любят и почитают в народе, недаром его еще называют «скорым помощником»

Николай, архиепископ Мир Ликийских, прославился как великий угодник Божий, ставший одним из наиболее почитаемых христианских святых в России, да и во всем мире. Как при своей жизни помогал многим людям, так и после того как преставился.

К святителю Николаю обращаются за помощью в самых разных скорбях и нуждах. Считается, что он помогает в путешествиях, а также узникам и неправедно осужденным. Ему молятся об успешной дороге и возвращении домой.

Также сохранилось немало свидетельств со всего мира, что святой Николай помогает в поисках любви и семейного счастья.