От мерзкого к прекрасному: Тверичанка София Шум вышла в финал всероссийского конкурса «MODELGAME»

Красоты много не бывает. Этот факт неоспорим, когда речь идет не только о красоте человека, но и о сочетании её с талантом. Тверичанка София Шум профессиональной моделью себя не считает. Но это от скромности, потому что девушка уже не раз принимала участие в различных фешн-проектах, в том числе и на телевидении.

Так, в 2014 году София была участницей популярного телевизионного шоу «Топ-модель по-русски», правда, в финал тогда не попала. И вот снова конкурс. В наш век интернет-технологий даже сверхизвестные шоу видоизменяются, уходят в режим «онлайн». «MODELGAME» один из таких. Его называют новой эпохой в истории «Топ-модели». Новые правила, новое позиционирование, новые призы.

- В ТВ-шоу всё заранее продумывали за тебя. Модели только говорят: «Время пошло». Иногда давали две минуты, а иногда сделать всего три кадра. Успеешь не успеешь - тебе решать. Здесь же всё сложнее и интереснее. Креативит вся команда, и это очень круто.

Задание "DAZED & CONFUSED". Фото: Юлия Глазкова. Визажист: Мария Травкина. Стилист: Виктория Гутникова

Заявиться в проект 18-ого сезона в мае этого года могли все желающие независимо от пола и возраста. Необходимо было лишь прислать свои фото. Правда, с условием, что они будут высокого качества и выполнены по определенной теме.

Первым кастинговым заданием стали «Съемка с овощами или фруктами» и «Танец». Но чтобы избежать банальности и не дать заскучать ни подписчикам, ни самим моделям, задачи каждый раз усложнялись.

- Самым противным было задание «Fatal beauty» или как мы его называли между собой «Мерзкое и красивое». Соединить несоединимое было непросто. Мы долго думали. В результате купили несколько килограммов куриных ног и голов и разложили вокруг меня. Это было ужасно мерзко, скользко. Все эти сломанные когти-пальцы пахли. Что я при этом чувствовала, не передать словами. Но, к радости, были и другие съемки, которые принесли мне массу удовольствия.

После шести этапов и трех месяцев борьбы среди профессионалов София оказалась в финале. Теперь ее ждет решающая борьба с соперницей - Натальей Перфиловой из Брянска.

Задание "Colonial Chic". Фото: Юлия Глазкова. Визажист: Мария Травкина. Стилист: Виктория Гутникова

- Ты удивлена, что прошла в финал?

- На самом деле в проекте были очень интересные участники. Я для себя выбрала несколько победителей. Думаю, мы прошли только потому, что наша команда (а все ребята тверские) показала сильный уровень и профессионализм. Конечно, мы шли сюда за победой, но основной задачей было выйти из зоны комфорта и продемонстрировать свой потенциал.

- Какие эмоции, на твой взгляд, должны вызывать лучшие фото?

- Я считаю, что работа удалась, когда, глядя на фотографию, чувствую, что у меня за спиной крылышки оживают, а внутри восторг. Правда, что при этом думают другие люди, я не всегда знаю. Поэтому всегда свои работы показываю сестре. Она мой главный человек, который помогает понять «да» или «нет».

Жюри уже выдало финалистам два последних задания. Выполнить их надо до 5 сентября. О победительнице объявят 7-8 сентября.

Как будут подсчитываться результаты, неизвестно. Судьи и организаторы пока всех секретов не раскрывают. Известно лишь, что в голосовании будет учитываться мнение не только жюри, но и участников, выбывших из проекта.

Задание "FATAL BEAUTY". Фото: Юлия Глазкова. Визажист: Мария Травкина. Стилист: Виктория Гутникова

Задание "FATAL BEAUTY". Фото: Юлия Глазкова. Визажист: Мария Травкина. Стилист: Виктория Гутникова

Задание "Tutty Frutty". Фото: Юлия Глазкова. Визажист: Мария Травкина. Стилист: Виктория Гутникова

Задание "Let's dance! ". Фото: Юлия Глазкова. Визажист: Екатерина Алонзова. Стилист: Виктория Гутникова