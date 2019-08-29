Много ли перепадает гаишникам Тверской области со штрафов

- Что это за непонятная история с бесхозным светофором возле «Торгового парка № 1», у «Глобуса»?

- Когда была застройка «Торгового парка», «Глобуса», «Леруа», администрацией города с собственниками данных площадей было составлено соглашение о том, что они благоустраивают территорию и устанавливают сами светофорный объект, без которого трудно обходиться на данном участке.

Светофор установили, но по каким-то причинам на баланс собственника дороги он не был передан и таки остался принадлежащим застройщикам. К сожалению, есть такие дыры в законодательстве, которые никак не регламентируют такую деятельность. В итоге, пока светофор был новый, всех устраивало, когда он начал стареть и ломаться - возникли вопросы. Муниципалитет не имеет права ремонтировать. Ремонт же светофора по нормативам делается не более суток. А на данном перекрестке он по пять суток не работал. Или работал в желтом мигающем режиме. А когда был открыт проезд на улицу Псковскую, и вовсе потребовалась модернизация данного светофорного объекта. Сквозной проезд в Мамулино мы бы разрешили, если бы светофор работал.

В июне был проработан вопрос о передаче светофора, найдены пути его постановки на баланс дорогосодержателя. С представителями «Торгового парка» было проведено совещание. Но ответных мер не последовало. В итоге светофор опять сломался, не работал более трех суток. Мы получали мелкие ДТП. Очень многие водители нарушают, проезжают перекресток насквозь на улицу Псковскую. В связи с этим мы приняли такое решение: перекресток был перегорожен бетонными блоками. Сейчас собственники засуетились. У нас есть надежда на то, что в ближайшее время пакет документов будет подготовлен и передан в горадминистрацию. Откроем мы движение только тогда, когда светофор будет передан на баланс собственнику дороги и модернизирован для проезда на улицу Псковскую.

- Еще одна громкая тема текущей недели - скрытое наблюдение за маршрутками. У людей в сетях вопрос к этому скрытому наблюдению: как долго эта акция будет продолжаться - до полной победы или это месячник?

- Эта работа идет постоянно, но не всегда мы ее афишируем. Тут просто СМИ об этом написали. Надеемся, всё изменится с февраля 2020 года, когда, как нам обещают, заработает новая схема организации дорожного движения.

- Вопрос вдогонку: почему маршрутчика сразу после первого нарушения не останавливают, а начинают разбираться с ним только после того, как он до конечной доезжает?

- Сотрудники ГИБДД, согласно нормативным документам, могут использовать автомобиль без спецокраски для скрытого патрулирования, но останавливать нарушающего не могут. Остановить нарушителя можно, либо когда сотрудник находится на дороге, либо когда имеет спецокраску. В итоге в ходе скрытого патрулирования сотрудники доезжают до того места, где водитель останавливается, и там ему предъявляют претензии.

Радиослушатель: - Пусть почаще экипаж со стороны танка выставляют, с утра много «обочников» (проезжающих по обочине - Ред.), а так «полторашечка» (штраф за движение по обочине - 1500 рублей) - и бюджету города хорошо, и вам по пять процентов на форму и сапоги.

- Было бы неплохо (смеётся), но в полиции такого нет. Штрафы поступают в областной бюджет и расходуются дорожным фондом.

- А что, вообще никаких процентов со штрафов вам не идет?

- Конечно, нет.

Радиослушатель Максим: - Вопрос по выезду от «Глобуса» в сторону области: можно ли сделать так, чтоб машины уезжали не через светофор, а от «Декатлона» по односторонней.

- Я знаю, что в соцсетях при обсуждении данной темы некоторые предлагали сделать дорогу двусторонней от «Декатлона» к Октябрьскому, чтоб люди могли разворачиваться в сторону области. Поясню, почему этого сделать нельзя: расстояние от выезда до начала разворота недостаточное для выезда в левый ряд движения и разворота.

Радиослушатель: - Почему знаки не над дорогой на растяжке вешают, а на обочине? Здесь их не видно.

- Знаки на растяжке - это дублирующие знаки, которые в обязательном порядке не должны быть установлены. Над проезжей частью установка в обязательном порядке только на пешеходных переходах при наличии более четырех полос для движения в двух направлениях.

- Если Луначарского всё-таки отремонтируют, изменится ли там схема движения?

- Будем рассматривать после проведения работ. Этот ремонт ведь не последний. В проекте там же четырехполосная дорога. Сейчас же работы ведутся, чтобы снять дорожную напряженность, в которую попали жители улицы Луначарского и микрорайона «Радужный».

Начальник ГИБДД по Тверской области Денис Черных. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области