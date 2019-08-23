В Твери журналисты и политики дискутировали о том, как сделать так, чтоб малышей больше рождалось

Молодая журналистская поросль, журналисты постарше, корифеи журналистики - собрался целый кинозал. Днём 23 августа в «Панораме» давали не модный боевик и не последний киношедевр Тарантино. Коллеги пришли послушать и озвучить своё мнение в дискуссии о роли журналистики в духовно-нравственном просвещении граждан.

Тематика продиктована VI Всероссийским фестивалем «Человек и вера», проходящим в регионе. Накануне конкурсантов- а это 110 телерадиокомпаний из 42 регионов России – Санкт-Петербурга, Астрахани, Ярославля, Пскова, Белгорода, Казани, Ставрополя- возили по мастер-классам и достопримечательностям Верхневолжья. А сегодня - подведение итогов и награды, предваряла которые дискуссия на вышеозвученную тему.

На сцене в креслах спикеров высокие гости- прибывший в регион с рабочим визитом Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Эта гостелекомпания и придумала фестиваль, здесь выпускают много программ социальной направленности вот и подумали, почему бы не обменяться опытом.

После небольшого приветствия от топ-менеджера ГТРК, слово было передано Игорю Щеголеву с формулировкой «несколько слов от почётного гостя».

- Ну почему же несколько, - поправил полпред Президента в ЦФО.

Ему было, что сказать и показать. Сначала он кинул в зал клич: «есть ли здесь многодетные родители?»

Вверх взметнулась лишь пара-тройка рук. Среди них и губернатор. (у Игоря Рудени четверо детей-Ред.)

- А дети из многодетных семей?

Рук десять-пятнадцать.

- Ну вот! Есть, значит, надежда, - заключил Щеголев и заговорил о демографии.

О том, что надо ее повышать. Но это и так понятно. А вот СМИ помочь этому процессу могут умелой пропагандой.

На огромном экране замелькали примеры никуданегодной социальной рекламы. Вот на спину младенца стряхивается пепел с сигареты- с призывом не курить при детях. Так пропагандировать нельзя- слишком страшно.

Вот фото из вагона метро - стоящая женщина с малышом на руках и сидящие мужчины и ироничная подпись типа «если у тебя борода и брюки- это совсем не значит, что ты мужик».

Народ в зале оживился и с интересом изучал примеры несуразной рекламы. Потом были показаны правильные образцы.

Проведя ликбез по соцрекламе, Игорь Щеголев рассказал о том, как сегодня встречался в рамках визита с многодетной тверской семьей и предложил- больше рассказов на страницах и сайтах о таких людях надо делать.

Потом слово взял губернатор Игорь Руденя. Он тоже говорил о демографии:

- Для кого мы строим все эти дороги, кто по ним будет ездить в будущем! Привёл цифры - население в ЦФО убывает и надо ситуацию менять в том числе и умелой пропагандой.

- Сегодня важно проводить такие конкурсы, поддерживать информационные продукты, талантливых людей, знаковые проекты. По предложению Президента 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России, он будет посвящен 75-летию Победы. Хочу предложить компании ВГТРК реализовать такой проект – провести телемарафон всех подразделений компании, посвященный Великой Победе», – сказал Игорь Руденя.

Участники еще в течение часа дискутировали на тему демографии, поддержки многодетных родителей и популяризации института семьи, духовных ценностей, человека труда, восстановления святынь.

Позже было награждение победителей.