Не выговор, а вразумление: В истории с тверским "гламурным священником" поставили точку

22 августа в СМИ, в том числе и в федеральных, вновь вспомнили тверского священника, который в своих соцсетях выкладывал фотографии в вещах Gucci и Louis Vuitton.

На этот раз поводом для публикация стала информация, что в итоге отцу Вячеславу Баскакову дисциплинарная комиссия вынесла устный выговор.

Однако, как выяснилось, точка в этом нашумевшем деле была поставлена еще зимой прошлого года.

- Почему эту историю вспомнили сейчас, непонятно, - комментирует председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Сергий Дмитриев. - Всё прошло по-мирному еще зимой. И это был не выговор, а вразумление. Отца Вячеслава Баскакова в Твери знают многие. Его часто можно встретить прогуливающимся по центру города. Он историк, ему нравится период 19 века. Отсюда ему интересно одеваться, как священник той эпохи и окружать себя красивыми вещами, которые несут отпечаток времени. Покупает он их на различных рынках, барахолках без какого-то умысла. И это установленный факт. Он не богатей и выкладывал подобные фото не потому, что ему некуда девать деньги. А скорее всего по наивности. Так как не знал к чему это приведет.

Отцу Вячеслову Баскакову сделали вразумление, объяснив, что любой священник - человек публичный и любое действие, которое он совершает, каждый человек может интерпретировать, как хочет.

- А вообще таких скромных священников еще поискать. Если бы все были такими, было бы и неплохо, - отметил Сергий Дмитриев.

Напомним, в конце прошлого года в интернете стали массово комментировать и перепащивать фотографии из инстаграма тверского священника Вячеслава Баскакова. Скандал вышел и за преджелы страны. Особенно бурно обсуждались те фото, где он примерял дорогую обувь и показывал на фото антиквариат и аксессуары от премиальных брендов Gucci и Louis Vuitton.