2019-08-22T23:40:23+03:00
Общество

Тепло и ветренно: Лето уходить из Твери пока не торопится

Высоким будет до среды и давление
Ирина ТАРАСОВА
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Лето еще немного погостит в ТвериЛето еще немного погостит в ТвериФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что лето подходит к концу, ближайшую неделю мы еще сможем насладиться теплом. Напомнит о приближайщей осени разве что ветер, который становится все пронзительнее.

Вызвано это тем, что к региону подойдет фронт северо-атлантического циклона. В субботу ветер поменяет направление на северо-западное и будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров секунду. Малая облачность приведет и к более холодным ночам.

Первая половина субботы ожидается дождливой, днем +20..., но уже после обеда вновь покажется солнышко и станет теплее. А вот ночью похолодает уже до +11 градусов.

Днем позже, в воскресенье, 25 августа, днем будет +25, ночью +13.

Внимательнее к здоровью в эти дни должны относиться метеочувствительные люди. Атмосферное давление сейчас выше нормы. В субботу будет - 757 мм рт.ст, в воскресенье - от 759 до 761. И так до среды.

- Начало следующей недели - это ветер северо-западных направлений 3-4 м в секунду. В дневные часы преимущественно + 23, что в рамках климатический нормы и даже чуть теплее. Норму осадков наш регион выполнил уже на 200 %, поэтому ждать сильных дождей не приходится. Так что в ближайшее время мы вернем вполне себе лето, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Евгеньевна Сердитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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