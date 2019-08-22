Там и рай, где каравай: В Торжке пройдёт первый Хлебный фестиваль

Хлеб на Руси был целой философией. Он символизировал богатство и плодородие, гостеприимство и открытое сердце. А еще свежеиспеченный пышный каравай всегда говорил о большом мастерстве пекаря. Недаром не у каждого хозяина его рекомендовали пробовать.

Удивительно, но, когда человек начинает печь хлеб, он заметно меняется. Словно смешивая все составляющие будущего продукта, замешивает свою собственную Вселенную. И главное во всем этом священнодействии - внутренняя гармония и душевная чистота. В это верили и в старину, в это продолжают верить и сегодня современные мастера.

31 августа на главной площади Торжка у ручья Здоровец пройдет первый Хлебный фестиваль. Первый, потому что ничего подобного и по замыслу, и по наполнению еще не было. Организаторами ароматного праздника выступают пекарня «Новоторжский хлеб» и ее основатель Кирилл Степанов, а также небезызвестная команда гастрофестиваля «У Пожарского в Торжке», который ярко прошел в июне этого года.

- Фестиваль «У Пожарского в Торжке» открывал лето и показал отличные результаты. Цифры говорят сами за себя. Фестиваль побил рекорды и по охвату в соцсетях, заходам на сайт, и по посещению. А потому мы решили не останавливаться и поддержать идею нашего городского пекаря Кирилла. Новый фестиваль, который приходится на третий Спас (его еще называют Ореховым, Холщевым и как раз Хлебным), лето закроет и оставит после себя послевкусие до следующего года, - аппетитно рассказывает соорганизатор фестиваля Татьяна Соколова.

И от ее слов чувствуешь, как доносится еле заметный запах свежеиспеченного каравая...

Главная задумка праздника - показать рождение хлеба на глазах зрителей. Фото: из архива Кирилла Степанова

БЕЗ ЗАКВАСКИ ХЛЕБ НЕ МЕСЯТ

Успех любого праздника - это не только увлеченные организаторы, но и сами участники. Один из них, основатель пекарни «Новоторжский хлеб» Кирилл Степанов, в профессии уже много лет. «Хлеб - это добро. А значит, к нему нужно подходить с душой. Любить работу и вникать во все тонкости», - уверен пекарь.

Вот эти тонкости и представят на фестивале, ведь из одной муки хлеб не испечешь. А потому главная задумка праздника - показать рождение хлеба на глазах зрителей. Весь процесс разделят на пять блоков (от зерна, муки и закваски до погружения в печь), а представит его пекарское сообщество - тверские и торжокские мастера поочередно. Кстати, на фестиваль уже заявились 15 участников. Это пекарни, ремесленники, домашние хозяйства.

- Сегодня большинство гастрофестивалей – это ставка на развлечения и ярмарочные ряды. Нам этого недостаточно. В глобальном смысле наш фестиваль дарит просвещение, погружение в тему, а значит, при желании, и возможность реализоваться, - отмечает Татьяна. - На сегодня такой формат мероприятий, где можно не только отдыхать, но и чему-то обучаться, самый востребованный. Если все получится, то мы подумаем, как сделать фестиваль более масштабным.

Весь процесс хлебопечения разделят на пять блоков - от зерна, муки и закваски до погружения в печь. Фото: из архива Кирилла Степанова

ГДЕ КАРАВАЙ, ТАМ И ПРАЗДНИЧЕК

Но не хлебом единым, как говорится.

Украшением праздника станут живая музыка на народных инструментах, выступления этноартистов и настоящая фольклорная вечерка, на которой можно будет присоединиться к танцу или старинной игре. И, конечно, душевные угощения.

Гости смогут отведать горячей полбяной каши из полевой кухни. А на десерт - чай из самовара со сливовым вареньем, которое будет тут же пыхтеть в большом тазу. Обещают, что хватит всем!

Торжок, поляна Здоровца

31 августа, с 10:00 до 19:00.