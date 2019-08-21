Вакцина поступила: В Тверской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Конец августа – традиционно время начала прививочной кампании в Тверской области. На этот раз в регионе она стартовала 20 августа.

Управление Роспотребнадзора Тверской области озвучило цифры за прошедший эпидсезон.

Согласно анализу заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с сентября по апрель 2018-2019 годов по данным ведомства было зарегистрировано более 230 тысяч человек, заболевших ОРВИ и гриппом, из них 63 % - дети. Именно гриппом из них заболело 0,2 %.

Что касается штаммов, то преимущественно за те семь месяцев циркулировали штаммы вируса гриппа А, которые, согласно рекомендациям ВОЗ, были включены в состав вакцины против гриппа.

В наступающий осенний период, вероятность заболеть гриппом и ОРВИ вновь увеличивается, а потому желающие могут привиться и в этом году.

- В Тверской области планируется привить в осенний период этого года по национальному календарю профилактических прививок более 560 тысяч человек из групп риска. В том числе: детей с 6 месяцев; учащихся 1 - 11 классов; студентов, призывников, взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (работников медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.), взрослых старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин, - озвучивают в Управлении Роспотребнадзора.

Кстати, первая партия вакцины «Совигрипп» уже поступила в регион. Общий объем от годовой заявки составил 40 %. И вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок уже началась.

Вакцины не дают стопроцентной защиты от гриппа. И все-таки, они остаются лучшей гарантией от болезни, убивающей сотни тысяч человек в год. Прививаться или нет – личное дело каждого. Для тех, кто сомневается в выборе, ведомство сообщает результаты исследований по прошедшему эпидсезону.

- Вакцинопрофилактика на сегодня является мощным средством ограничения распространения гриппа. Проведенные эпидемиологические исследования показали выраженную зависимость заболеваемости от объемов специфической вакцинопрофилактики. Основную долю заболевших гриппом составили непривитые лица. А у привитых заболевание протекало в легкой форме и без осложнений, что свидетельствует об эффективности иммунизации.

Именно в результате этих данных охват населения прививками каждый год увеличивается.