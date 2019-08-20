Председатель Законодательного Собрания Тверской области проверил, как благоустраивают Ржев

Спикер регионального парламента Сергей Голубев вместе с депутатами ржевской городской думы и общественностью осмотрели четыре объекта, на которых ведётся реконструкция и ремонт. Это площадь Революции, дороги по Театральному проезду, улицам Володарского и Алексеева, общественная территория по улице Степанченко, а также школа № 1 имени Пушкина. Все эти объекты финансируются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» или по областным программам «Город воинской славы» и «Образование».

Рабочая поездка Сергея Голубева началась с посещения одного из центральных мест города Ржева — площади Революции. Здесь ведутся наиболее масштабные работы по благоустройству. На первом этапе запланировано устройство дорожек и площадок из брусчатки, установка бордюров, ограждений, парковых светильников, ремонт постамента памятника, подготовительные работы для установки оборудования фонтана. В ходе следующих этапов установят детские и тренажерные комплексы, будет восстановлен и подключен фонтан.

— Площадь Революции является визитной карточкой Ржева. Она расположена на въезде, и любой турист, любой наш гость может сразу представить, в каком состоянии находится город,— обозначил важность объекта член Общественной палаты Тверской области Владимир Карпов.

Работы на площади Революции. Фото: ЗСТО

На все три этапа благоустройства на площади Революции Ржеву было выделено 23,5 млн. рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики выполняют работы точно в срок. К 1 октября жители Ржева увидят любимое место отдыха в обновлённом виде, в чём можно не сомневаться:

— Мы контролируем ход работ по объектам, в том числе и по этому. Следим, чтобы работы были выполнены качественно и в срок,— прокомментировал состояние ремонтных работ депутат Ржевской городской Думы Сергей Самарин.

В срок — к началу учебного года — должны завершиться и работы по капитальному ремонту дорог по Театральному проезду, улицам Алексеева и Володарского, где расположены два детских сада. За качеством выполнения всех этапов ремонта следят депутаты Ржевской городской Думы, среди которых есть специалисты в сфере строительства. Как пояснил Андрей Фаер, они с коллегами строго следят за работой подрядчиков:

— Всегда, если что-то идёт не так, мы обращаемся в администрацию города и пытаемся поправлять ситуацию в оперативном порядке.

— Такой большой объём работы в преддверии 75-летия Великой Победы — это результат совместной деятельности исполнительной и законодательной властей, как региональной, так и городской,— говорит депутат Ржевской городской Думы Татьяна Комарова.— Надеюсь, что такая практика будет использоваться и дальше для улучшения качества жизни ржевитян.

К 1 сентября будут завершены работы и в парковой зоне у школы № 9 имени Степанченко. Как рассказала директор школы, депутат городской Думы Ольга Бобкова, эта территория давно ждала благоустройства. Поэтому и ученики, и коллектив школы, и представители общественности строго контролируют, как проходят ремонтные работы.

В Пушкинской школе №1 все ремонтные работы уже завершены, приёмочные документы подписаны. Теперь здание образовательного учреждения полностью оснащено пластиковыми окнами. Это реализация одного из пунктов депутатских наказов по итогам «Парламентского дня» Законодательного Собрания, который прошел в Ржеве в сентябре прошлого года.

Сфере образования Ржева в этом году было уделено особое внимание. По областной программе софинансирования при минимальном участии городского бюджета удалось провести ремонтные работы во многих муниципальных образовательных учреждениях.

В частности, в этом году были отремонтированы школа № 1, ряд детских садов.

— Где-то заменены окна, где-то кровля, где-то установлены детские площадки,— рассказывает депутат Ржевской городской Думы Владимир Ильин.— На сегодняшний день благодаря Правительству Тверской области, лично губернатору Игорю Михайловичу Рудене и депутатам Законодательного Собрания в наш Город воинской славы привлечены большие средства.

Действительно, и сами жители Ржева, и представители общественности признают, что такие масштабные комплексные работы по благоустройству в городе ведутся, пожалуй, впервые. Как отметил по итогам рабочей поездки Сергей Голубев, особенно важно, что все запланированные проекты реализуются точно в срок и под пристальным контролем депутатов и общественности.

— Очень радует, что депутаты и общественники реально держат ситуацию на контроле и полностью в курсе сроков выполнения работ, взаимоотношений с подрядчиками и вопросов качества работ,— прокомментировал увиденное Сергей Голубев.— Есть всеобщая уверенность, что серьёзные по объёму контракты будут завершены в нужное время.

В следующем году Ржев станет одним из центров празднования в Тверской области юбилея Великой Победы. Многочисленных гостей и туристов Город воинской славы встретит похорошевшим.