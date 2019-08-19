В Тверской области клещи стали кусать людей в три раза реже

За прошедшую августовскую неделю клещи покусали 150 человек, это на 50 человек меньше, чем неделей ранее. Примерно треть укушенных — дети. За неделю возбудитель клещевого энцефалита не обнаружен, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 17% случаев. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор.

Напомним, как действовать в том случае, если вам не повезло - кровопийца достиг цели, присосался и вы с отвращением обнаружили его на себе.

Самое главное, не паникуем, а как можно скорее извлекаем этого паразита. Сделать это можно спецсредством — в аптеке продаются «клещедёры». Есть и народные средства, иголочки-веревочки, о которых мы писать не будем. Они не так эффективны, да и навредить себе можно. В общем, если не уверены, что справитесь самостоятельно — отправляйтесь в травмпункт.

Извлекли? Не спешите расставаться с клещом — положите его в баночку и сдайте на анализ. В Твери таких «пунктов приема» клещей три: два государственных, один коммерческий. Цены от 800 до 1500 рублей за исследование клеща на четыре инфекции.

- В случае получения результата "Не обнаружено" в течение 30 дней необходимо наблюдать за своим самочувствием и в случае возникновения каких-либо проявлений (недомогание, повышение температуры и др.) обратиться к врачу инфекционисту за консультацией. В случае получения результата "Обнаружено" необходимо срочно обратиться к врачу-инфекционисту для назначения специфического профилактического лечения, - советуют в «Центре специализированных видов медицинской помощи им. Аваева».

ВАЖНО:

Во время пребывания в лесу необходимо:

1. Максимально прикрывать тело: надевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинными рукавами и капюшоном, брюки заправлять в носки.

2. Использовать противоклещевые репелленты.

3. Осматривать свою одежду и кожу каждые 2-3 часа.

4. По возвращении из леса тщательно осмотреть одежду, кожу. Шея, подмышки, паховая область, ушные раковины – излюбленные места присасывания клещей, в этих местах кожа особенно нежная и тонкая. Также необходимо осмотреть животных, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи привезенные из леса.

5. При удалении клеща нельзя использовать масла, жирные кремы, которые закупоривают дыхательные отверстия клеща и провоцируют дополнительный выброс возбудителей в кровь человека.

На заметку: Куда сдать клеща на анализ в Твери

1. Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области

Тверь, ул. Дарвина, д. 13. Время работы: будни с 9.00 до 17.00 Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефон 8 (4822) 42-20-63.

Стоимость исследования клеща на четыре инфекции: 894 рубля.

2. Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева

Тверь, ул. С. Перовской, 54, регистратура Клиники В.П.Аваева (двухэтажное здание). Будни с 8.00 до 19.00. Суббота с 8.00 до 14.00.

Стоимость исследования клеща на четыре инфекции 900 рублей.