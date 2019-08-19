Детский музейный центр могут выгнать из своего «дома» в Твери

На фоне отреставрированного Императорского дворца соседнее с ним здание бывшего Реального училища сегодня выглядит глубоко несчастным. Бесконечные реставрационные работы, кажется, продолжаются вечно.

С 2013 года внешне ничего не изменилось: леса, рабочие, которые то красят, то вновь сдирают краску с фасада здания. Горожане шушукаются, туристы пожимают плечами. Но ничего не меняется. Прибавьте к этому закрытый тоже на ремонт Музей Салтыкова-Щедрина и одно из зданий Музея тверского быта...

А тут еще слухи, что может прекратить свое существование любимый многими в Твери Детский музейный центр (ДМЦ), располагающийся в здании с колоннами (Гауптвахта). Существует версия, что его хочет забрать себе Тверская областная картинная галерея, чтобы объединить весь комплекс дворца.

Так ли это, попробуем разобраться.

Тверской музей находится на реставрации с 2013 годаФото: Ирина ТАРАСОВА

ЗАБЫЛИ АЛЬМА-МАТЕР

Если обратиться к истории, то с конца 19 века Тверской музей находился в западном крыле Императорского дворца и располагал одним из богатейших собраний среди провинциальных музеев. И только в 1937 году было принято решение о создании Картинной галереи.

Богатейшая коллекция, которая собиралась более 70 лет, была разделена. Картинной галерее передали из собраний музея 1500 единиц живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Памятники церковного искусства – иконы – были поделены на уникальные шедевры и предметы культа, также поделили живописные и графические серии, единые профильные коллекции, гарнитуры мебели, сервизы, предметы художественного убранства.

Со стороны казалось, что многие годы музей и галерея жили по-соседски дружно, по крайней мере без острых конфликтов, но до той поры, пока Императорский дворец не отреставрировали. После этого у руководства Картинной галереи появилась цель: собрать весь комплекс дворца воедино.

ФЛИГЕЛЬ ЗАБРАЛИ ТИХО

Очередным шагом стала передача флигеля, расположенного во дворе Краеведческого музея. Ранее в нем располагались мастерская по реставрации икон, уникальная музейная библиотека и не менее уникальная таксидермическая лаборатория: из всех региональных музеев такая есть только в Твери. Напомним, с 2013 года помещение флигеля вместе с основным зданием находится на реставрации.

На сегодня разработан проект реставрационных работ флигеля, стоимость которых оценивается в сумму свыше 7 миллионов. Уже были проведены консервация и усиление фундаментов. На это потрачено еще около 2 миллионов. Всего, считаем, около 9 миллионов из областного бюджета.

В этом году во флигеле должна была появиться гончарная мастерская ДМЦ, которая является частью нового проекта Тверского музея «Музей – пространство для творчества», одобренного Всемирным банком - международной финансовой организацией, созданной с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Важно, что контракт на сумму около 30 млн рублей уже подписан. В ближайших планах значились закупка оборудования и переезд.

Но на это не обратили внимания, начался процесс передачи здания. А значит, теперь потребуется дополнительное проектирование и дополнительные вложения, учитывая нужды галереи. А это еще свыше 7 млн рублей.

Почти сразу пошли разговоры, что следующим станет Детский музейный центр. Мол, вопрос уже решен.

На одной из программ в Детском музейном центре. Фото: из архива ДМЦ

НА ОЧЕРЕДИ ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР?

Это стало последней каплей. Слухи, дело такое, бегут впереди паровоза. Надо отдать должное, тверские музейщики - люди привычные к испытаниям, а потому молчали, как партизаны. Но любовь людей к Детскому музейному центру, куда сегодня ходят и семьи с детьми, и школьники (в том числе из коррекционных школ), вынесла слухи на поверхность. Терять этот островок науки, культуры, досуга в Твери не хотят ни те, ни другие. И дело не только в том, что он находится в центре города, но и в том, что здесь работают люди, влюбленные в свое дело и свято отдающие ему все свое время и силы.

Здесь проходят светские балы и православные праздники, научные, ностальгические и модные современные выставки, в том числе и из фондов музея, встречи с известными путешественниками. Именно с ДМЦ в Твери начался новый подход работы с посетителем - интерактивный, когда можно было не только смотреть и слушать, но и трогать руками, становясь участником процесса.

В Центре работает удивительная студия «Королевство теней», которая настолько впечатлила Джона Уоррена, телеведущего известной программы «Поедем, поедим», что в свой приезд в Тверь он первым делом пришел именно сюда.

Знаменит ДМЦ и этностудией «Матица», известной и за пределами нашего региона, где тверским фольклором занимаются целыми семьями (что может быть важнее?).

Правильно сказал как-то один из посетителей: «Детский музейный центр – это музей для детей, но с участием детей». Получается, что именно их и хотят лишить такого центра?..

- Нам катастрофически не хватает места для дальнейшего развития. Мы очень радовались, когда подписали контакт с Всемирным банком, но флигель у нас забрали. А теперь ещё и слухи о возможной передаче здания Гауптвахты... Хотя мне казалось, что этот вопрос уже снят с повестки дня. В приспособление здания под нужды Детского музейного центра, в его оборудование вложены огромные деньги. Нас любят и к нам ходят тверские семьи. Наконец, Детский музейный центр – часть души большого и дружного коллектива. И дело моей жизни. Просто так зачеркнуть, закрыть! Некрасиво! Непрофессионально! - говорит заведующая ДМЦ Елена Полозова.

Коллектив Детского музейного центра ТГОМ с Джоном Уорреном, телеведущим известной программы «Поедем, поедим». Фото: из архива ДМЦ ТГОМ

ПЫТАЕМСЯ СПАСТИ, КАК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Прокомментировать ситуацию мы попросили Елену Вартанову, исполняющую обязанности директора Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ).

- Есть хорошая русская пословица: семь раз отмерь – один раз отрежь. И вот в этой ситуации мы бы семь раз отмерили, прежде чем один раз отрезать. Я имею в виду руководство, которое это все санкционировало, - отмечает Елена Вартанова. - Во-первых, музей теряет необходимые площади. Их не будет не только для Детского музейного центра, но и для многого другого, в том числе для нашей уникальной библиотеки, которая собиралась и пополнялась в течение 150 лет со дня основания музея, а в настоящее время лежит упакованная в коробки и, к нашему стыду и огорчению, хранится в ненадлежащих условиях.

- Что вы ощущаете как исполняющая обязанности директора?

- Наверное, не как исполняющая обязанности директора, а просто как музейщик, отработавший в этой сфере около 30 лет. Конечно, всегда надеешься на лучшее. Но иногда возникает ощущение, что мы пытаемся все спасти, как во время войны. И вот эта несправедливость расстраивает.

Под нужды Картинной галереи на сегодняшний день уже используют каретный сарай и конюшню (312,6 кв. м), а ранее им был передан кухонный флигель, где размещалось фондохранилище Объединенного музея. Поэтому передача других наших зданий принесет нам значительный ущерб и грозит огромными трудностями.

В настоящее время в музее около миллиона единиц хранения. Однако проблема с фондами (помещениями для хранения) серьезные. Нам необходимы площади в размере около 4 тысяч квадратных метров, а мы имеем лишь около тысячи. Причем здание фондохранилища требует срочной реставрации, там практически аварийная ситуация.

Остается лишь надеяться, что леса и ограждения когда-нибудь уберутФото: Ирина ТАРАСОВА

- По поводу основного здания (бывшего Реального училища) – вам известно, когда вы сможете въехать?

- Пока дано добро на завершение реставрационных работ. Когда они завершатся, точно сказать не могу. Может, придется ждать еще три-четыре месяца. Но мы не отчаиваемся: делаем выставки, продолжаем работать над научной концепцией новой краеведческой экспозиции музея.

Народ давно соскучился по музею. До закрытия его посещали свыше 70 000 человек в год. Мы тоже соскучились по своим посетителям.

СПРАВКА «КП»

На сайте Министерства культуры есть сводная статистическая отчетность за 2018 год по музеям России. В Тверской области официально зарегистрировано 48 музеев, из них 32 - это Тверской государственный объединённый музей.

Общий объем музейного фонда региона - 1 093 964 единицы, из них свыше 956 000 единиц - фонды ТГОМ. Несмотря на то, что сегодня закрыты на реставрацию Тверской краеведческий музей, Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, одно из зданий Музея тверского быта, а также ряд филиалов в районах Тверской области, посещение музеев объединения не падает и составляет более 350 000 человек в год. Это более 50% от общего количества посетителей музеев Тверской области (636 000).

Встреча в ДМЦ с капитаном яхты «Апостол Андрей» Николаем Литау. Фото: из архива ДМЦ ТГОМ

Известная за пределами региона этностудия "Матица" Детского музейного центра ТГОМ. Фото: из архива ДМЦ