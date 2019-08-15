Детский омбудсмен в Тверской области: школа не должна решать за родителей, где, у кого и по какой цене приобретать форму

Через пару недель стартует новый учебный год. Родители забирают своих чад от бабушек, из лагерей, отрывают от гаджетов и везут в магазин покупать школьную форму.

И вот тут родители вспоминают, что школьная администрация рекомендовала такую форму, а не другую, именно этого производителя, что сарафан не надо, а только юбочку с блузкой и брюки на тон темнее. Головная боль, короче.

Но, оказывается, так сильно переживать не стоит! Успокоить родителей на своей странице в соцсети поспешила уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина, опубликовав очень полезную разъяснялку. Потому как к детскому омбудсмену обращаются уставшие от беготни по магазинам родители.

Суть поста: никто вашего ребенка за нестандартную форму или и вовсе за ее отсутствие из школы не выгонит. - Дорогие родители, не переживайте сильно, если оттенок формы вашего ребенка будет немного отличаться от формы большинства, главное, чтобы ученику в выбранной вами форме было удобно и комфортно. Уважаемые педагоги и руководители школ, не нагнетайте ситуацию, не преувеличивайте возможные кары за нарушение требований, не создавайте условий для дискриминации детей, когда тех, кто в «правильной» форме, выдвигают вперед, а остальных прячут и не привлекают в школьные мероприятия. Закон не на вашей стороне, а на стороне учеников, - замечает детский омбудсмен. Публикуем выдержки поста. Родителям школяров к прочтению обязательно! Школа может, но не должна

«Любая школа вправе ввести обязательную школьную форму, а государственные и муниципальные школы при этом обязаны руководствоваться региональными типовыми требованиями. О том, какой должна быть форма (цвет, фасон, эмблемы, правила ношения), принимается локальный школьный документ. Но школа не должна решать за родителей, где, у какого изготовителя или продавца и по какой цене им приобретать такую форму - такого рода требования выходят за рамки полномочий школы. Кроме того, при введении формы школа обязана принимать во внимание интересы малообеспеченных и многодетных семей - другими словами, вводить дорогую и роскошную форму школа не может. То же касается комплектности, навязывание десяти предметов одежды на все случаи школьной жизни и погодных условий недопустимо». Неприятности за отказ от школьной формы «Это зависит, во-первых, от внутренних документов школы, а во-вторых, от возраста ученика. Если, к примеру, школьное положение о форме одежды обучающихся носит рекомендательный характер, то никаких санкций вообще не последует. Однако гораздо чаще устав (или правила внутреннего распорядка, или иные внутренние акты школы) обязывает учеников посещать занятия исключительно в школьной форме. При этом все ученики обязаны выполнять требования устава и других внутренних документов школы. Закон разрешает применять меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор и отчисление из школы - за неисполнение положений устава и прочих локальных актов, правда, младших школьников наказывать категорически запрещено. Что же до отчисления, такое возможно только в отношении учеников старше 15 лет, которым уже объявляли и замечания, и выговор, и только за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, и только если дальнейшее пребывание такого ученика в школе оказывает отрицательное влияние на других учеников и нарушает их права и права учителей, а также нормальное функционирование школы. К тому же процедура исключения из школы достаточно сложна».

Возможен выговор «Выгнать из школы за упорный отказ носить школьную форму довольно проблематично для школьной администрации, практически невозможно. Но школа способна организовать постоянные, изматывающие напоминания о несоответствующем школьном виде, а также (ученикам 5-11-х классов) бесконечные замечания и выговоры. Разумеется, все вышесказанное относится только к случаям, когда школьник умышленно нарушает правила ношения формы. Если ребенок находится в школе без формы по уважительным причинам (испачкалась, украдена, порвана и т.п.), никакого взыскания последовать не может. То же самое относится к случаям, когда формы у него вообще не имеется - в таком случае сам ребенок в этом не виноват, а отвечать за чужую вину (родителей, которые эту форму не приобрели), согласно российскому законодательству, не допускается!» Можно ли не пустить без формы на урок?

«Конечно нет, причем независимо от причин, по которым ребенок надел другую одежду. Дело в том, что даже за умышленное нарушение устава школы предусмотрены только замечание и выговор, которые не предполагают никакого недопуска на занятия. Что касается отчисления, то оно происходит только после соответствующей процедуры, после которой ученик (старше 15 лет!) вовсе перестанет быть учеником, и у него со школой прекращаются все правовые отношения. Следовательно, пока ребенок является учеником конкретной школы, то - в форме он или без - школа не вправе отказать ему в посещении уроков из-за его одежды. Если такого ученика не пускают в класс, то его конституционное право на получение общего образования грубо нарушается».