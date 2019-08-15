Глава Твери проинспектировал, как в областной столице ремонтируют дороги

Днем 14 августа вместе с руководителями профильных департаментов Администрации города Алексей Огоньков осмотрел улицы, которые приводятся в порядок в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основной точкой поездки стал путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе – сейчас здесь активно ведутся работы по капитальному ремонту.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери будут отремонтированы 24 улицы. На данный момент работы приняты на трёх объектах – улице Хромова, участке Октябрьского проспекта, а также участке улицы Орджоникидзе от площади Гагарина (включая саму площадь) до площади Терешковой. В рамках рабочей поездки Глава города осмотрел второй ремонтируемый участок улицы Орджоникидзе – от площади Терешковой до улицы Склизкова.

Ремонт здесь завершён, сейчас подрядная организация работает на последнем участке Орджоникидзе – от улицы Склизкова до бульвара Цанова.

Алексей Огоньков провёл на объекте совещание с представителями подрядчика. Основная задача, которую поставил Глава города, – не затягивать сроки проведения работ и обо всех проблемных моментах незамедлительно информировать департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. То же самое относится и к выполнению капитального ремонта Бурашевского путепровода.

– Город ждёт ввода этого объекта в срок, поэтому очень важно, чтобы мы выстроили работу правильно. Будем встречаться часто, выезжать на объект, контролировать. Проблемы прошу не замалчивать, для того, чтобы этот проект мы реализовали своевременно и качественно, – отметил Алексей Огоньков в ходе встречи с руководством ООО СК «ВИТ», которое ведёт работы на объекте.

Важный аспект в ходе капитального ремонта путепровода – это обеспечение безопасности. В настоящее время движение пешеходов по нему разрешено, однако планируется, что примерно через месяц сооружение будет перекрыто полностью – в том числе, и для пешеходного движения. Этот запрет необходимо будет неукоснительно соблюдать, поскольку проход по ремонтируемому объекту будет опасен. Также, как и переход железной дороги в районе путепровода в неустановленных местах.

Автомобильное движение на время ремонтных работ осуществляется по временной схеме, которая была внедрена в городе с 22 июля. Наиболее сложная ситуация в связи с этим сейчас складывается на Волоколамском проспекте. Администрация города Твери обращает внимание автомобилистов, что объехать этот напряжённый участок можно по альтернативным путям – как через окружную дорогу, так и через Пролетарский район. Кстати, ведущие туда улицы – Лермонтова, Машинистов, бульвар Профсоюзов – в этом году также ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время работы на этих объектах находятся в завершающей стадии.

Напомним, капремонт Бурашевского путепровода продлиться до 31 мая 2020 года.