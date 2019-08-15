Торговцы на школьной ярмарке Твери: На выручку и не надеемся

Первый день работы школьной ярмарки, а настроение у продавцов уже «на нуле». То ли сырое утро, то ли пронзительный ветер тому способствуют...

На площади у цирка восемь палаток, три из них торгуют совсем не школьными принадлежностями: банными халатами, тверскими сувенирами и игрушками. Не густо. Покупателей - ни одного. Да и рано еще: около одиннадцати, день будний. Но настрой у предпринимателей пессимистичный.

- Не рассчитываю ни на что, просто по привычке участвую, - предприниматель Любовь, у которой магазинчик детской одежды в «Южном», развешивает школьную форму.

Жалуется, что всё лето выручка была не ахти, ведь и лета-то не было. В июне еще народ шёл, а потом торговля встала. Сюда приехали в надежде хоть что-то продать.

- А вообще предпринимателям с каждым годом выживать все труднее. Налоги заплати, зарплату заплати.

Говорит, выручка падает, народ за покупками уходит в крупные торговые сети, а ведь надо заплатить еще и за аренду.

- Вот и здесь за место придется платить, - заключает она. Сколько платить, пока не знает, представитель горадминистрации еще не приезжал.

- Двести пятьдесят рублей в день, - подсказывает Валентина из соседней палатки. Она из Вышнего Волочка. Ездит на школьные ярмарки в Тверь десять лет и уверена: вырождаются они. Почему?

- Никому это не надо! - заключает мужчина из палатки напротив. Торгует школьными рюкзаками и сумками. Тоже на особые прибыли от стояния на ярмарке не надеется. Принимает участие по привычке. Участвовал пятнадцать лет.

- А кому не надо? - допытываюсь я.

Оказывается, властям... Хорошей рекламы ярмарки нет. Откуда ж покупателю взяться!

- Вот вы куда за школьными принадлежностями пойдете? В торговый центр? Как и все... А для них, для центров, другие налоговые условия и вообще им легче жить. К примеру, я аренду за все помещение плачу, а они только за кассовую зону. Да и вообще там барахло, - машет рукой не пожелавший представиться и сфотографироваться мужчина-предприниматель.

Появляются первые покупатели - проходят вдоль палаток, но ничего не берут. Продавцы провожают их взглядом.

- Ну в выходные народ, конечно, придет, - подбадриваю я напоследок.

- Конечно не придет, - иронизируют в ответ торговцы.

Оказывается, трафик ярмарки напрямую зависит от наличия программы в цирке. А афиш-то на цирке нет... Вот и надежды на бойкую торговлю нет.

Что касается цен ярмарки, они как везде: обложки-плёнки для учебников - от 10 рублей, рюкзаки - до двух тысяч.

Работает ярмарка до 31 августа включительно.

Предприниматель Любовь особой выручки от стояния у цирка не ждет, но надеется...Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Первые покупатели приценились.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Герб Твери на палатках выцвел, не мешало бы подновить.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА