Более 100 тысяч жителей Твери работают в Москве

Ежегодно с 2013 года Федеральная служба государственной статистики публикует исследование «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов». Справочник полезный, из которого постоянно можно что-то извлекать для методичного препарирования.

В этот раз мы изучим, на какое количество человек опирается благосостояние Твери, сколько их, тех, кто наполняет бюджет города.

Итак, в 2018 году, согласно исследованию Росстата, в Твери проживало 420,1 тысячи человек. Трудоспособных из них было 238,9 тысячи. Нетрудоспособных (дети и пожилые люди) 181,2 тысячи человек. Таким образом, мы ожидаем, что именно эти 238,9 тысячи человек и создают основные материальные ценности Твери, приумножая как налоговые поступления муниципалитета, так и, соответственно, благосостояние города.

Но среднегодовая численность работников Твери, согласно данным Росстата, всего 108,6 тысячи человек. Где же ещё 130,3 тысячи трудоспособных жителей Твери, кому уходят их налоги, где они тратят заработанные деньги? Вопрос вопросов.

Ну, допустим, 30 тысяч человек трудятся «в чёрную», не платя никаких налогов, не участвуя, таким образом, в официальном приумножении богатств Твери.

Значит, 100 тысяч и даже более работают, но где? Правильно: в Москве. Числятся здесь, а трудятся в столице. То есть - каждый четвёртый!

А значит, именно эти 108,6 тысячи оставшихся в Твери горожан и создают основную бюджетную базу муниципалитета, внося туда не только свою лепту, но ещё и за 2,9 тех, кто материально в жизни Твери никак не участвует, потому что ещё не может, уже не может или, что грустно, не хочет.

А сколько же получает тверской труженик? В 2017 году начислено ему было в среднем 36 097 рублей, то есть не та сумма, с которой можно собрать хорошие налоги.

Кстати, все 420,1 тысячи человек, наших родных тверичан, иногда болеют. И лечат их 3652 врача (столько было в 2017 году). Значит, на одного врача приходится более 115 потенциальных пациентов. А вы спрашиваете, почему в больницах очереди.

Подводя итоги нашего блиц-анализа, приходится констатировать, что вся экономика Твери опирается на не самый хорошо оплачиваемый труд 45,5% трудоспособных тверичан, или 25,8% всех жителей города. Именно в руках этих 108,6 тысячи человек чистые дворы, хороший асфальт, новые мосты, большие зарплаты учителей, отличный общественный транспорт… В руках, но в силах ли?