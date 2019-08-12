2019-08-12T13:33:39+03:00
Туризм

Многодетная мама из Тверской области в конкурсе Русского географического общества рассказала о родине своих предков

Подача заявок завершится 20 августа
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Главное для Юлии было - рассказать о месте, где родились и жили её предки. Фото: из архива Юлии КолокольцовойГлавное для Юлии было - рассказать о месте, где родились и жили её предки. Фото: из архива Юлии Колокольцовой
Изменить размер текста:

«Ледины. Исчезающая деревня на севере Тверской области. Это уже ставшие дикими места, хотя совсем недавно здесь кипела жизнь - крестьяне обрабатывали землю, выхаживали скотину, дружно гуляли с песнями и гармонии, плясками и драками, поднимали и кормили страну... Много воды утекло с тех пор, много слез пролито, много радости пережито, многое забыто ... Но тем острее становится память оставшихся людей ... И земля помнит. Всё помнит».

Эти строки о родине своих предков, расположенной в 34 км от Удомли, написала мама троих детей Юлия Колокольцова, участница конкурса Русского географического общества «Лучший гид России».

Конкурс стартовал этим летом, прием заявок завершится 20 августа. Обещают и подарки: взрослый победитель получит 100 000 рублей, а лидер детской номинации - видеокамеру.

Удивительно, но в списке из Тверской региона всего три участника. Кроме Юлии это Ксения Папилова (Тверь) и Игорь Шидловский (Тверь).

- И это грустно, ведь у нас такая огромная область, а представлена так слабо. Хотя конкурс очень интересный, - сетует многодетная мама.

Своим рассказом Юлия хочет оставить память об этой деревне на долгие годы. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

Своим рассказом Юлия хочет оставить память об этой деревне на долгие годы. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

Что касается победы, то Юля говорит, что для нее это не самоцель. Главное - рассказать о месте, где родились и жили её предки. Ведь на сегодня в деревне Ледины осталось всего два жилых дома: её бабушки и дедушки и второй, где живет еще одна старушка.

- Конечно, наша деревня не уникальна. Много таких в стране. Но мне очень хотелось показать, что вопреки всему такие деревни еще живут, еще помнят свою богатую историю и тех, кто её вершил. Забыть об этом - это дать всему, что некогда здесь было, умереть, погибнуть в забвении. Своим рассказом я хочу оставить память об этом месте на долгие годы. Я это и детям своим пытаюсь передать. Ведь любовь к стране начинается с любви к своей маленькой родине.

- И все-таки если бы выиграли, то на что бы потратили?

- Я очень люблю географию, а путешествовать далеко пока не получается. Самому маленькому Василию нет еще и года. Но если говорить о мечте, то я бы поехала на Алтай. Надеюсь, мое желание осуществится.

КСТАТИ

Напомним, принять участие в конкурсе может любой человек старше 12 лет – как профессиональный проводник, так и гид-любитель. Главное – не «экскурсоводный» стаж, а творческий подход и искреннее желание рассказать о своей малой родине всему миру.

Для участия в конкурсе необходимо снять двухминутный видеоролик – яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту. Готовый сюжет нужно загрузить на сайт проекта лучшийгид.рф.

Имена победителей назовут в сентябре на Фестивале Русского географического общества в парке «Зарядье». Они станут героями цикла документальных фильмов на телеканале «Моя Планета», их авторские экскурсии увидит вся страна.

Хотя в деревне Ледины осталось всего два жилых дома, жизнь здесь стараются поддерживать. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

Хотя в деревне Ледины осталось всего два жилых дома, жизнь здесь стараются поддерживать. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

И даже проводят выставки для подрастающего поколения. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

И даже проводят выставки для подрастающего поколения. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дожди возвращаются в Тверскую область
В Тверской области подросток получил условный срок за вымогательство
В ДТП на границе с Тверской областью погибли четыре человека
Грабитель сорвал золотую цепочку с шеи жителя Твери и убежал
За татуировку с нацистской символикой оштрафован осужденный из Тверской области
Десятилетнего велосипедиста сбили в Тверской области
Житель Тверской области получил условный срок за призывы к экстремизму
Пьяная автоледи снесла опору ЛЭП в Твери
Молодая пара распространяла наркотики на улицах Твери
В Тверской области перевернулась легковушка
Два района Твери останутся без электричества в понедельник
Бродячие собаки напали на ребёнка под Тверью
Тверь оказалась на 140 месте в рейтинге качества услуг ЖКХ
Пропал молодой человек, прилетевший из Челябинска, чтобы устроиться на работу в Твери
Ультрашоковая писательница приедет в Тверь для встречи с читателями
Детская площадка в Кимрах Тверской области превратилась в грязный бассейн