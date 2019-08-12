Многодетная мама из Тверской области в конкурсе Русского географического общества рассказала о родине своих предков

«Ледины. Исчезающая деревня на севере Тверской области. Это уже ставшие дикими места, хотя совсем недавно здесь кипела жизнь - крестьяне обрабатывали землю, выхаживали скотину, дружно гуляли с песнями и гармонии, плясками и драками, поднимали и кормили страну... Много воды утекло с тех пор, много слез пролито, много радости пережито, многое забыто ... Но тем острее становится память оставшихся людей ... И земля помнит. Всё помнит».

Эти строки о родине своих предков, расположенной в 34 км от Удомли, написала мама троих детей Юлия Колокольцова, участница конкурса Русского географического общества «Лучший гид России».

Конкурс стартовал этим летом, прием заявок завершится 20 августа. Обещают и подарки: взрослый победитель получит 100 000 рублей, а лидер детской номинации - видеокамеру.

Удивительно, но в списке из Тверской региона всего три участника. Кроме Юлии это Ксения Папилова (Тверь) и Игорь Шидловский (Тверь).

- И это грустно, ведь у нас такая огромная область, а представлена так слабо. Хотя конкурс очень интересный, - сетует многодетная мама.

Своим рассказом Юлия хочет оставить память об этой деревне на долгие годы. Фото: из архива Юлии Колокольцовой

Что касается победы, то Юля говорит, что для нее это не самоцель. Главное - рассказать о месте, где родились и жили её предки. Ведь на сегодня в деревне Ледины осталось всего два жилых дома: её бабушки и дедушки и второй, где живет еще одна старушка.

- Конечно, наша деревня не уникальна. Много таких в стране. Но мне очень хотелось показать, что вопреки всему такие деревни еще живут, еще помнят свою богатую историю и тех, кто её вершил. Забыть об этом - это дать всему, что некогда здесь было, умереть, погибнуть в забвении. Своим рассказом я хочу оставить память об этом месте на долгие годы. Я это и детям своим пытаюсь передать. Ведь любовь к стране начинается с любви к своей маленькой родине.

- И все-таки если бы выиграли, то на что бы потратили?

- Я очень люблю географию, а путешествовать далеко пока не получается. Самому маленькому Василию нет еще и года. Но если говорить о мечте, то я бы поехала на Алтай. Надеюсь, мое желание осуществится.

КСТАТИ

Напомним, принять участие в конкурсе может любой человек старше 12 лет – как профессиональный проводник, так и гид-любитель. Главное – не «экскурсоводный» стаж, а творческий подход и искреннее желание рассказать о своей малой родине всему миру.

Для участия в конкурсе необходимо снять двухминутный видеоролик – яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту. Готовый сюжет нужно загрузить на сайт проекта лучшийгид.рф.

Имена победителей назовут в сентябре на Фестивале Русского географического общества в парке «Зарядье». Они станут героями цикла документальных фильмов на телеканале «Моя Планета», их авторские экскурсии увидит вся страна.

Хотя в деревне Ледины осталось всего два жилых дома, жизнь здесь стараются поддерживать. Фото: из архива Юлии Колокольцовой