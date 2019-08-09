2019-08-09T15:57:27+03:00
Общество

Калининская АЭС перенесла свою ИТ-инфраструктуру в новый ЦОД «Калининский»

Компания «КОНСИСТ-ОС» объявила о завершении проекта по переносу части ИТ-инфраструктуры Калининской АЭС на новую технологическую площадку - ЦОД «Калининский».
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба КАЭСФото: пресс-служба КАЭС
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Решение о перемещении части ИТ-инфраструктуры в новый ЦОД было продиктовано необходимостью увеличения мощностей и площадей для размещения ИТ-оборудования КАЭС, оптимизации эксплуатационных затрат и улучшения технических условий работы оборудования. При этом было необходимо обеспечить сохранность всего оборудования и минимизировать время простоя в оказании реализованных на нем ИТ-услуг.

«В рамках проекта, реализованного силами филиала «КОНСИСТ-ОС» в г. Удомле, был осуществлен полный комплекс работ по обеспечению переезда ИТ-инфраструктуры в новый ЦОД, включая демонтаж оборудования, перевозку, монтаж и подключение, пуско-наладку серверного и сетевого оборудования», - отметил директор филиала АО «КОНСИСТ-ОС» «Калининский» Роман Доронин.

Всего было перенесено более 70 единиц оборудования. Для минимизации простоя в оказании ИТ-сервисов переезд осуществлялся поэтапно в соответствии с разработанным планом миграции сервисов.

После переезда ИТ-сервисы полноценно работают в ЦОД «Калининский», а ИТ-инфраструктура КАЭС полностью соответствует всем необходимым требованиям к отказоустойчивости и надежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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