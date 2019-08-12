Тверьстат посчитал: хотите сэкономить - ешьте картошку

Июль не обрадовал и не огорчил: потребительские цены на товары и услуги в сравнении с июнем стояли на месте. Мизерное колебание в 0,1%, можно сказать, не в счет. Но это в среднем. Если "препарировать" отчет Тверьстата и посмотреть на каждую категорию отдельно, то колебания цен более ощутимы.

Продукты Дешевели... (-)

картофель – 22,5%

капуста – 20,1%

лук – 10,5%

свекла – 16,1%

огурцы – 20,8%

апельсины – 2,4%

лимоны – 4,9%

бананы – 9,4%

яйца – 0,8%

сахар – 7,1%

подсолнечное масло – 3,4%

...дорожали (+)

говядина +0,6%

свинина +2,2%

мясо птицы + 2,4%

рыбопродукты +1%

сливочное масло +1,6%

молоко +1,3%

сметана + 1,4%

мука + 0,3%

хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки +0,3%

хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта + 1%

овсяные хлопья «Геркулес», рис и пшено +1–2,5%

помидоры +18,6% груши + 1,4%

Товары

Дорожали...(+)

Декоративные ткани для штор и занавесей подорожали + 1,9%

юбки для школьниц + 2,7%

туалетная вода + 7,7%

микроволновые печи, электрочайники и электропылесосы +1–3,1%

школьные тетради, фломастеры, альбомы для рисования, ручки шариковые, простые карандаши + 0,9–3,3%

флешки +8,9%

фотоаппараты +7,4%

мониторы для настольного компьютера +3%

планшетные компьютеры +1%

легковые авто +1%

бензин +0,3%

дизельное топливо +0,2%

коммунальные услуги +1,1%

турпоездка в Грецию +1,6%

турпоездка в Таиланд +1%

санаторно-курортное лечение +7,9%.

... дешевели (-)

кроссовки из искусственной кожи – 2,3%

свежесрезанные букеты – на 4,1%

металлочерепица, рубероид, ламинат – 0,8–2,7%.

Комментарий специалиста: Оксана Толкаченко, кандидат экономических наук, заместитель декана экономического факультета по учебной работе Тверского госуниверситета:

- Динамика цен, которая сложилась в июле, вполне ожидаема. Рост цен наблюдается на те товары, на которые сложился в данный момент высокий спрос. Снижаются цены на те товары, предложение которых по тем или иным причинам выросло. Поэтому в августе стоит ожидать дополнительного снижения цен на сезонные овощи и фрукты, урожай которых приходится на август-сентябрь.

Подпрыгнут цены традиционно ближе к 1 сентября на канцтовары и другие школьные принадлежности. Сохранятся высокие цены на отдых как внутри страны, так и за ее пределами. Кто желает сэкономить на этой статье затрат, могут задуматься об отдыхе в конце сентября, когда цены постепенно начнут снижаться. На одежду и обувь цены будут снижаться во время традиционных распродаж в конце сезона. На бытовую технику и электронные товары рост цен сохранится на прежнем уровне.

Существенных факторов, способных повлиять на ценообразование этой категории товаров, не наблюдается. И, наконец, рост цен на бензин сохранится на уровне июля. Причем есть риск его существенного удорожания в 4-м квартале 2019 года, если органы госвласти не примут соответствующих мер.