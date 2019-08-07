2019-08-07T15:20:53+03:00
Здоровье

Травма на производстве: На какие выплаты и помощь в реабилитации может рассчитывать пострадавший?

Специалисты Тверского отделения Фонда социального страхования РФ ответили на важные вопросы о несчастных случаях на рабочем месте
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За круглым столом обсудили вопросы производственного травматизма.За круглым столом обсудили вопросы производственного травматизма.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Редакция «Комсомольской правды» и специалисты Тверского отделение Фонда социального страхования РФ провели круглый стол по теме «Реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма». Журналисты, эксперты, представители общественности и люди, прошедшие через опыт успешной реабилитации после несчастного случая на рабочем месте, обсудили: как сделать так, чтобы травматизм на производстве стремился к нулю? И если несчастный случай все-таки произошел, на какие меры государственной поддержки может рассчитывать пострадавший?

В дискуссии приняли участие руководитель Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Андреева, заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Тверской области Николай Мирошкин, президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков, госинспектор труда Государственной инспекции труда в Тверской области Жанна Иванова, главный специалист отдела охраны труда КАЭС Сергей Вашурин, представители предприятий-работодателей.

РАБОТОДАТЕЛИ СТАЛИ ОТВЕТСТВЕННЕЕ

По данным ФСС, за первое полугодие 2019 года на территории Тверской области произошло 97 несчастных случаев на производстве. Из них 63 были легкими, а 29 оказались тяжелыми. Пять случаев закончились смертельным исходом.

Как показывает статистика, травматизм на производстве в регионе в последние годы снижается. Работодатели стали более ответственно подходить к вопросам безопасности и охране труда. Ответственнее стали и работники: большая часть случаем травматизма на производстве происходит из-за несоблюдения техники безопасности. Поэтому очень важно, чтобы каждый сотрудник помнил о правилах поведения на производстве.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛАГАЮТСЯ ПОЛУЧИВШИМ ТРАВМУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Основные выплаты попавшему в беду человеку, получившему увечье на производстве, ложатся на плечи регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Фонд финансирует медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших. Человек, получивший травму, может рассчитывать на самый широкий спектр госуслуг: это и приобретение лекарственных препаратов, обеспечение специальным автомобилем, протезами, кресло-колясками, обучение новой профессии в случае, если по состоянию здоровья он не может вернуться на прежнее место работы.

Все работники, пострадавшие на производстве, имеют право на 100%-ю оплату больничного листка. В случае установления утраты профессиональной трудоспособности пострадавшие получают страховое обеспечение - единовременные и ежемесячные выплаты. В 2019 году этим озаботились пока еще только 306 работодателей региона.

Механизм следующий: ежегодно до 20% сумм страховых взносов работодатель, согласовав с соцстрахом, может не перечислять в фонд, а направить на мероприятия по сокращению несчастных случаев. Например, купить аптечки, тахографы, средства индивидуальной защиты, оплатить путевки в санатории для работников вредных производств и др.

ЦИФРЫ

С начала 2019 года единовременную выплату получил 31 пострадавший на производстве на общую сумму 9,6 млн. рублей. Ежемесячные выплаты получают 4758 пострадавших: с начала года им выплачено 193 млн. рублей.

Значительные средства Фонд направляет на профилактику травм на производстве. Более 73,5 млн. руб. потрачено предприятиями области в 2018 году на эти цели.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ

С 2019 года санаторно-курортное лечение за счет соцстраха могут получить предпенсионеры - те, кому еще пять лет до пенсии. На эти цели работодателям сверх традиционных 20% выделяются дополнительные средства в размере 10% от уплаченной суммы страховых взносов, при условии, что эти средства пойдут на приобретение путевок для работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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