Афиша с 9 по 11 августа в Твери: День левши, Селигерский рыбник и «Колыбельная Единственной»

Погода вроде бы стала нас немного радовать. Дождь не в счет... А значит в выходные смело отправляемся в дорогу. Ведь интересных мероприятий - масса. Только фестивалей будет целых три!

Но даже если вы решите остаться в городе, то и здесь будет нескучно. Выбирать вам!

ФЕСТИВАЛИ

День левши в Торжке

На игровых площадках наши гости познакомятся с великими левшами прошлого:

- с Юлием Цезарем будут отбивать катапульту от диких варваров;

- художник Микеланджело научит рисовать левой рукой;

- Александр Пушкин научит писать гусиным пером;

- Диего Марадона научит бить по мячу левой ногой;

- с Чарли Чаплином разыграют театрализованные сценки.

Также в программе развлечения на любой вкус: представления кукольного и теневого театров, шоу мыльных пузырей, аквагрим, площадка детских подвижных игр, батуты, катание на лошадях, сытные и сувенирные ряды, кузнечный мастер-класс и чеканка монеты.

ВИЭМ, Новоторжский кремль, Торжок, ул. Старицкая, 1

10 августа в 12:00.

Взрослый билет - 100 руб., детский - 50 руб. Справки: 919-061-18-49.

Приглашают всех! Фото: ВИЭМ

«Селигерский рыбник»

Опубликована программа Пятого гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник». Организаторы обещают и развлечь, и накормить.

В программе:

7:00 - 9:30 - Соревнования по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак».

10:00 - Площадка «Город детей», мастер-классы.

10:00 - Фольклорная площадка «Колечко, колечко, выйди на крылечко, спой частушку - получи ватрушку!»

10:00 - 12:00 - Конкурс на лучший рыбный пирог «Селигерский рыбник - 2019».

10:30 - 12:00 - Работа площадки «Напевы под гусли».

11:00 - Работа площадки «Селигерская глубинка».

12:00 - Турнир по традиционным играм «Селигерские рюхи».

12:00 - Открытие фестиваля. Концертная программа.

14:00 - Объявление итогов конкурса.

14:30 - 16:30 - Мастер-классы по приготовлению рыбных блюд русской кухни от ведущих шеф-поваров.

Осташковский городской округ, деревня Петриково, Парк-отель СДЛ

Телефон (48235) 5-33-53

10 августа, 7:00 - 16:30.

Организаторы обещают накормить и подарить хорошее настроение. Фото: с сайта welcometver.ru

Встреча любителей меда

Фестиваль меда и диких трав проходит одиннадцатый год. На этот раз он приурочен к 90-летию района.

На фестивале кроме культурно-спортивных действий традиционно пройдет дегустация меда. Там же будет работать и ярмарка, где можно купить не только мед, но и всё то, что производят пчелы.

Поселок Сандово

10 августа с 14 часов.

От Москвы до Сандово 420 км, от Твери 280 км.

Сладкий фестиваль ждет любителей медаФото: Евгения ГУСЕВА

Джаз-пленэр в Домотканово

В старинном парке усадьбы «Домотканово», некогда вдохновлявшей русского художника Валентина Серова и живописцев Серебряного века, состоится IV Ежегодный фестиваль джазовой музыки.

В этом году фестиваль приобретает статус международного. На сцене в Домотканово выступят не только уже знакомые гостям джаз-пленэра исполнители - Тверской биг-бэнд под управлением Павла Смирнова (солистка - Ани Саркисян), Евгений Малышев (альт-саксофон), квартет Александра Красоткина, трио Владимира Ишиева, квартет Сергея Васильева - но и гости из зарубежья, звезды мирового джаза: великолепная вокалистка Шарон Кларк (США) и квинтет Валерия Пономарева (США).

По доброй традиции сопровождать гостей фестиваля в этом захватывающем путешествии по миру джаза будут актер театра и кино Тарас Кузьмин и звукорежиссер Герман Васильев. Также в программе - угощения и розыгрыши.

Мемориально-художественный музей Валентина Серова и усадьбы «Домотканово»

Калининский район, деревня Красная Новь

17 августа с 14:00 до 19:00.

Справки по телефонам: (4822) 34-62-43, 8-903-034-33-11.

Цена входного билета - 300 рублей. Дети до 10 лет - бесплатно!

До яркого события остается чуть больше неделиФото: Ирина ТАРАСОВА

ПРАЗДНИКИ

«Колыбельная Единственной»

На романтический концерт-презентацию приглашает молодой автор-исполнитель и музыкант Семен Миронов. Он представит свой второй акустический альбом «Колыбельная Единственной».

Вместе с ним своим творчеством с гостями вечера в Ботаническом саду поделятся Олег Мухин (НR-studio), Майя Саед (акустика, вокал), Сергей Раев (акустика).

Гостей согреет душевная музыка и ароматный ботанический чай.

Ботанический сад ТвГУ 11 августа в 19:00. Вход платный: 150 руб. Дети, студенты, пенсионеры - 100 руб.

Начало концерта в 19.00

ВСТРЕЧИ

Бесплатный урок по фотографии

Музей фотографии «Искра» приглашает на бесплатный урок по фотографии.

Тема урока: 1. История фотографии и выбор камеры для начинающего фотографа. 2. Хитрости съемки на смартфон.

Урок ориентирован на детей 10-16 лет с родителями. Требуется обязательная запись.

Музей фотографии «Искра», улица Салтыкова-Щедрина, 20.

11 августа в 15:00. Тел. 903-631-88-41.

ВЫСТАВКА

«Художник двух народов»

Выставка «Художник двух народов» представляет небольшую часть художественного собрания семьи Зориных и является свидетельством дружбы, связавшей жизни Владимира Юрьевича Зорина и Юрия Михайловича Рылеева.

Персональная коллекция произведений Рылеева, собранная Владимиром Юрьевичем, раскрывает серьезнейшие творческие поиски художника в обретении подлинного профессионализма, к сожалению, прерванные преждевременным трагическим уходом из жизни.

Юрия Михайловича Рылеева не стало 10 лет назад, но творчество его живет и будет жить, потому что истинное мастерство должно радовать ценителей искусства своей красотой и силой, раскрывая душу творца, объединяя страны и народы.

Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16

По 24 августа.

Успей на выставку!

«Из дальних странствий возвратясь…»

Настоящая выставка посвящена 110-летию со дня рождения художника С.С. Чуракова (1909-1985) - живописца, графика, скульптора и легендарного русского реставратора.

После завершения Великой Отечественной войны в мае 1945 он был командирован в Германию, где участвовал в поисках и спасении, а также реставрации картин Дрезденской галереи, а затем музеев Лейпцига и Берлина, в том числе и «Сикстинской мадонны» Рафаэля. При этом он продолжал активно заниматься живописью и скульптурой. Степан Чураков много путешествовал по Советскому Союзу и зарубежным странам.

На выставке можно видеть рисунки из «блокнота» мастера, созданные в конце 1950-1960-х годов. Это своего рода «путевые заметки», запечатлевшие мгновенные впечатления от увиденного.

Большинство из них выполнены в технике фломастера - инструмента, только входившего тогда в обиход художников. Глядя на них, видишь знойный Мехико с его пальмами, туманный Лондон, окутанный дымкой Париж, прохладу Копенгагена и Ленинграда.

Тверская областная картинная галерея, Императорский дворец

По 22 сентября.