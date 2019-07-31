По темпам сокращения госдолга Тверская область - третья в России и первая в ЦФО

Ударными темпами сокращается госдолг в Тверской области - за первое полугодие 2019 года он снизился на 42,3%. По данным на 1 июля 2019 года, наш регион остался должен 14,2 млрд руб.

Данные по ситуации с госдолгом субъектов Федерации опубликовало агентство «РИА Рейтинг». Ориентируясь на эту статистику, можно сказать, что Верхневолжье показывает весьма позитивную динамику: за шесть месяцев текущего года по темпам сокращения долгов областной казны мы оказались на третьем месте в России и на первом в ЦФО.

Что касается уровня долговой нагрузки на региональный бюджет, а именно по этому показателю ранжировались субъекты Федерации, Тверская область оказалась на 33-й позиции из возможных 85. Долговая нагрузка вычислялась как отношение государственного долга субъекта на 1 июля 2019 года к налоговым и неналоговым бюджетным доходам за последние двенадцать месяцев. Так что и здесь всё неплохо.

Быстрее Верхневолжья уменьшают свои долги только Пермский край (снижение за полугодие составило 54,2%, регион остался должен 8,4 млрд руб.) и Чувашская Республика (госдолг снизился на 42,7%, осталось выплатить 7,4 млрд руб.).

Хуже всех с темпом погашения долгов дела обстоят в Ингушетии. За полугодие долг республики вырос на 15%. Правда, сам долг у ингушей один из самых маленьких - всего 2,5 млрд руб. Возрос также госдолг Якутии, он прибавил 13%, и республика теперь должна 57,3 млрд руб. Третья с конца по темпам сокращения госдолга - Калмыкия. Её займы выросли на 12,9%, но сумма долга невелика - 4,5 млрд руб.

Госдолг Москвы за первое полугодие 2019-го не изменился и по-прежнему составляет 30 млрд руб.

По величине госдолга безусловным лидером является Московская область. Регион назанимал целых 125,7 млрд руб.

Самый маленький долг у Республики Алтай - 1,4 млрд рублей. А вот Сахалинская область и Севастополь вообще ничего никому не должны.

По данным на 1 июля 2019 года наш регион остался должен 14,2 млрд руб. Графика: Борис БОРОННИКОВ.