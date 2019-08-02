Одиннадцать экспонатов Тверской картинной галереи стали виртуальными артефактами

Знали ли вы, что на обороте полотна знаменитого советского живописца Александра Самохвалова «Мальчик с самолётиком» скрывается ещё одна картина, а точнее эскиз, незавершённый образ «советской Моны Лизы»? Именно так называли одну из самых известных картин художника - «Девушку в футболке». Эскиз спрятан от глаз публики, но теперь увидеть его сможет каждый, кто интересуется искусством.

Тверская областная картинная галерея присоединилась к федеральному проекту «Artefact. Гид по музеям России с дополненной реальностью». Экспонаты, выставленные в Тверском императорском дворце, теперь будут доступны почитателям искусства в любой точке мира. Конечно, виртуально, на сайте проекта. А оказавшись в Твери и увидев лучше картины постоянной экспозиции вживую, можно будет узнать о них много интересного без помощи гида, имея лишь смартфон с подключенным интернетом.

- Посетителям галереи достаточно скачать приложение «Artefact», навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, и на экране появится не только его название, но и интерактивные метки, при помощи которых музей расскажет об экспонате в деталях, - рассказали в галерее.

Проект «Artefact» работает под девизом «Искусство, каким вы его ещё не видели». Мобильное приложение и сайт проекта дают возможность не только рассмотреть сам экспонат и узнать имя его создателя, но и открыть для себя интересные подробности.

«Artefact» раскрывает интересные подробности и детали. ФОТО: ar.culture.ru

Это могут быть, например, детали из жизни художника, повлиявшие на то, какую эмоцию он вложил в своё полотно. Приложение также сообщит, кто изображён на картине и почему художник увидел своего героя именно в таком образе, расскажет об особенностях техники живописца и предложит познакомиться с малоизвестными фактами о сюжете картины. Кстати, игрушка в руках главного героя уже упомянутого «Мальчика с самолётиком» - это модель советского истребителя 1930-40-х годов И-153 «Чайка». Об этом тоже расскажет «Artefact».

Ещё один интересный момент: если экспонат реставрировали, приложение покажет его состояние до реставрации, чтобы зритель имел возможность оценить не только талант живописца, но и мастерство художников-реставраторов, сравнить, что было до и стало после.

Экспонаты картинной галереи, принявшие участие в проекте, помечены специальным стикером (наклейкой) с буквами «AR». Сейчас таковых одиннадцать.

Полотна Тверской картинной галереи, попавшие в проект:

- Константин Алексеевич Коровин, «Вечер».

- Симон Фёдорович Ушаков и Георгий Терентьевич Зиновьев, «Святые Моисей, Владимир и Аркадий».

- Николай Алексеевич Сажин, «Её Императорское Величество Екатерина II на фоне обновленного российского герба».

- Александр Николаевич Самохвалов, «Мальчик с самолётиком».

- Фёдор Степанович Рокотов, «Портрет княжны Аграфены Александровны Куракиной».

- Михаил Васильевич Нестеров, «Путник».

- Неизвестный художник ХVII века, «Иоанн Креститель».

- Григорий Васильевич Сорока, «Вид на усадьбу «Островки» с Большого острова».

- Панно VI века работы византийского мастера, предположительно происходящее из Северной Африки, «Птица, клюющая ягоду».

- Джованни Батиста Ланджетти, «Смерть Архимеда».

- Алексей Иванович Корзухин, «Перед исповедью».