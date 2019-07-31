Афиша с 1 по 8 августа в Твери: День десантника, встреча с космонавтом и летнее настроение

Главный праздник ближайших выходных, конечно, День ВДВ. А значит будет спортивно, ярко и колоритно. И пусть погода нас не особо жалует теплом, свое настроение мы будем создавать себе сами. Тем более, что впереди нас также ждут фестивали и концерты, выставки и встречи. Например, с настоящим космонавтом!

ПРАЗДНИКИ

День ВДВ

2 августа в Твери День десантника. Воздушно-десантным войскам России исполнится 89 лет.

С 9:00 до 10:30 по улицам города пройдет автопробег ветеранов ВДВ. В 9:10 на Смоленском захоронении состоится церемония возложения цветов.

В 11:00 на площади Победы пройдет открытие праздника, после чего также возложат цветы к обелиску и Вечному огню. В 12:00 состоятся показательные выступления парашютистов Тверского авиационно-спортивного клуба. А с 12:20 на стадионе Суворовского училища начнутся показательные выступления военнослужащих Тверского гарнизона, спортсменов регионального отделения Союза десантников и спецподразделения УФСИН России по Тверской области.

Параллельно на данной площадке с 12:00 до 14:00 будут проходить соревнования: по жиму штанги лежа, подъему гири, армрестлингу. Для детей будет работать площадка с надувным батутом.

На стадионе будет и на что посмотреть. С 11:00 до 14:00 гости смогут побывать на выставке парашютных систем и систем спасения, современного оружия и оружия времен Великой Отечественной войны, средневековых доспехов и вооружения.

А с 13:00 до 14:00 на площади Победы пройдет тематический концерт.

Здесь же можно будет подкрепиться и кашей из полевой кухни.

Основная площадка празднования будет у обелиска ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

ФЕСТИВАЛИ «Таланты и поклонники»

Тверская область принимает финал Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», который состоится 30 июля - 1 августа. Событие объединит около 110 детей от 7 до 17 лет из 12 регионов.

Гала-концерт и награждение победителей пройдет 1 августа на сцене Тверского академического театра драмы. Мероприятие организовано в рамках программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и приурочено к празднованию 370-летия пожарной охраны России.

Фестиваль направлен на выявление талантливых детей для профессиональной ориентации, воспитание патриотических чувств, формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение молодых граждан к работе по предупреждению пожаров.

Дети удивят талантамиФото: Геннадий БИСЕНОВ

День левши в Торжке

В Новоторжском кремле пройдет праздник «День левши». На игровых площадках гости познакомятся с великими левшами прошлого:

- вместе с Юлием Цезарем будут отбивать катапульту от диких варваров;

- великий художник Микеланджело научит рисовать левой рукой;

- Александр Пушкин научит писать гусиным пером;

- Диего Марадона научит бить по мячу левой ногой;

- вместе с Чарли Чаплином разыграют театрализованные сценки.

Также в программе развлечения на любой вкус: представления кукольного и теневого театров, шоу мыльных пузырей, аквагрим, площадка детских подвижных игр, батуты, катание на лошадях, сытные и сувенирные ряды, кузнечный мастер-класс и чеканка монеты.

Торжок, ВИЭМ, Новоторжский кремль, Старицкая, 1.

10 августа в 12:00.

Вход: для взрослых - 100 руб., для детей - 50 руб.

Тел. для справок 8-919-061-18-49.

КОНЦЕРТЫ

Волшебный саксофон

В этот вечер будут звучать лучшие мировые хиты разных исполнителей в современной обработке. Искусная игра маэстро Юрия Ло и душевная атмосфера обеспечат гостям расслабление, так необходимое после рабочих будней.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

4 августа, сбор гостей в 18:00.

Вход свободный.

Вечер будет волшебным

ТЕАТР

Моноспектакль «Сумерки любви»

В Центре культуры и искусства «Дача «Чайка» ху дожника В. К. Бялыницкого-Бируля» пройдет специальный показ моноспектакля «Сумерки любви» в исполнении Алексея Зинатулина.

Постановка студии «Знаки сезонников» создана по мотивам романа «Отцы и дети» и документальной повести Роберте Дессе, посвященной любви И.С. Тургенева и Полины Виардо-Гарсиа. - Моноспектакль в жанре «сцены из романа» состоит из шести частей - «Размышление», «Стыдливость», «Чувствительность», «Уединение», «Меланхолия», «Молчание». Этот виртуозный коллаж - музыкальный, яркий, эмоционально насыщенный - позволяет по-иному взглянуть на знакомый со школы роман Тургенева и его героев, - рассказывают в студии «Знаки сезонников». 12+

Центр культуры и искусства «Дача «Чайка»

Удомельский район, Порожкинское сельское поселение, деревня Касково.

8 августа в 18:30.

Вход - 100 руб.

Справки по телефону 8-915-724-87-16.

Леша Зинатулин приглашает на дачу "Чайка". Фото: из архива Леши Зинатулина

МУЗЕИ

«Лето во дворце»

В Тверской областной картинной галерее продолжается увлекательная программа для детей «Лето во дворце». На этой неделе для детей проводятся:

- В пятницу, 2 августа, в 13:00 экскурсия «Виды и жанры искусства» (с 6 до 12 лет). Стоимость 50 руб.

- В воскресенье, 4 августа, в 14:00 мультимедийная игра-лекция «России воины-сыны» (с 8 до 14 лет). Стоимость 50 руб.

- Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник). Компьютерные игры в информационно-образовательном классе. Бесплатно.

- Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник). Музейная квест-игра «Ровесники» для индивидуального прохождения детей с родителями. Бесплатно.

Предварительная запись не нужна.

Тверской императорский дворец, ул. Советская, д. 3.

Телефоны для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ВЫСТАВКА

«Его Величество букет»

В рамках выставочного проекта будут представлены живописные работы семи выдающихся художников XX века. Их произведения написаны в различных жанрах, но объединяет их цветочная тема, так как к ней обращались не тол ько сторонники классической академической живописи, но и поклонники авангарда. Здесь вы увидите произведения С.Я. Шлейфера, Ю.А. Васнецова, М.А. Клещар-Самохваловой, Е.Е. Моисеенко, В.Ф. Шумилова, Н.А. Комиссарова, В.Ф. Токарева.

Мир природы всегда являлся источником вдохновения не только для русских живописцев, но и для мастеров декоративно-прикладного искусства. Произведения, представленные в экспозиции, созданы во второй половине XX века и также объединены общей темой - темой цветочного натюрморта.

На выставке экспонируются работы известных художников Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина: А.И. Хихеевой, И.В. Васильева (Навозова), В.И. Белякова, Л.С. Солодкова, А.А. Казанкова.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова, Калининский район, пос. Эммаус, д. 29.

Открытие 2 августа в 16:00.

Если лета нет, надо ходить на летние выставки и создавать себе настроение!

ВСТРЕЧИ

С летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским

Какой мальчик не мечтает стать космонавтом? Встретиться и сфотографироваться с настоящим космонавтом - по-настоящему бесцен ная возможность!

Сергей Рязанский - летчик-космонавт, первый в мире ученый-командир космического корабля, который дважды летал на МКС, четыре раза выходил в открытый космос и прожил за пределами нашей планеты в общей сложности 306 суток. Гости встречи смогут задать вопрос космонавту, сфотографироваться с ним и получить автограф.

Магазин «Абракнигабра»

ул. Желябова, 28.

6 августа в 18:30.

Вход свободный.