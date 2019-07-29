Говорящая с лесом, или Как советская школьница, заблудившись в чаще, стала травницей

65-летнюю Елену Борецкую в Твери знают как актрису Тверского театра кукол и преподавателя в колледже культуры. Однако в другой среде она известна как травница Алёна, или матушка Елена. И эта история началась более 50 лет назад.

В 60-х годах прошлого века тогда еще 12-летняя советская школьница приехала отдыхать на каникулах к родственникам в деревню Починок Вышневолоцкого района, что недалеко от когда-то известного дома отдыха «Голубые озера». Чем занималась в июле пятиклассница в деревне? Купалась да в лес ходила за грибами и ягодами. Главное - всё близко, не заплутаешь.

Однако один раз всё сложилось иначе.

- В тот день я почему-то задержалась в лесу. Помню, уже вечерело, и я решила пройти с другой стороны озера, чтобы не возвращаться длинной дорогой. И заблудилась. Иду тропинкой вдоль озера, и вдруг закатное солнце словно для меня, испуганной девчонки, освещает противоположный берег. А там... стоит избушечка, а рядом с ней банька и огородик. Всё что осталось от какой-то деревни. Ну, я и устремилась туда, - рассказывает Елена. - Переходила через какие-то речки, ручейки, которые впадали в озеро. К дому подошла уже в ночи, вся мокрая, грязная и испуганная. Отворила дверь и замерла: лавка, стол, а за ним - старичок со старушкой в белых рубашках. И говорят: «Здравствуй, Алёнушка, заходи». Тут я и обомлела... Это ведь только потом оказалось, что они всех девушек называли Алёнушками.

Однако на этом сказка не заканчивается. Хозяев этого гостеприимного чудо-домика с белеными стругаными полами звали Иванушка и Марьюшка. Так они обращались друг к другу, так их стала называть и Алёнка. С годами случайная встреча переросла в большую дружбу. Оказалось, что домик находился не так далеко от деревни девочки, и когда была возможность, она приходила к ним в гости.

Встретить матушку Елену сегодня можно на многих фольклорных и реконструкторских фестивалях, особенно в тех, где участвует ее сын. Фото: из архива Елены Борецкой

- Знакомство с ними я до сих пор считаю судьбоносным. Иванушка научил меня резать по дереву. И передал первые знания об огороде. А вот Марьюшка научила меня распознавать травы. Знаешь, с какой первой травой она меня познакомила? С иван-да-марьей... Вот так мы с Марьюшкой в лес за травами и ходили в течение всех 20 дней, что я была в деревне. Да и потом эту науку я впитывала с удовольствием.

Что неудивительно. Каждый день в этой семье казался девочке волшебным. В лес Марьюшка всегда входила с поклоном и приветствием: «Здравствуй, батюшка!» Все травы собирала с приговором. С каждой из них беседовала по-особому. Если же какая-то вырывалась из земли с корешком, то она извинялась.

- Не могу сказать, что это были какие-то уроки для меня. Настоящие учителя никогда их не преподносят - они воспитывают своим примером, своим отношением. И вот это мне передалось. Лет через десять, когда я переехала в другую деревню, меня там сразу стали называть травницей Алёной. А когда стала старше, родился сын, то и матушкой Еленой. Но это, наверное, больше сын помог. Он меня всегда матушкой зовет, видимо, среди знакомых так и прижилось, - улыбается моя собеседница.

И сегодня Елена Борецкая, работая актрисой в театре и преподавая в колледже, продолжает увлекаться травами. Составляет сборы общеукрепляющие, от кашля, стресса. Особое отношение к лесу она также переняла от своей наставницы. Когда приходит за грибами, всегда говорит: «Ну как, батюшка лес, сегодня пошлешь мне каких-нибудь грибочков?» И ведь дает... Однако, когда ее называют волшебницей или целительницей, не соглашается.

- Цветок папоротника - это сказка. Нет доказательств того, что его нет, но нет и доказательств того, что он есть. В старинные праздники я тоже не верую. Они для меня не особо значимы. Цивилизованная жизнь отучает от этого. Единственное, что я подтверждаю, что в определенные дни травы действительно обладают большей силой.

- А какие травы в июле самые сильные? Или сейчас их сила уже пошла на убыль?

- Смотря какие травы. У каждой из них свое время. Сейчас в силе иван-чай и зверобой. Это две основные травы, которые входят во все сборы.

- А крапива полезна?

- Да. Но по-разному. Майскую крапиву, например, собирают и сушат для тех, у кого плохая свертываемость крови. Её заготавливают впрок. А июньскую-июльскую крапиву собирают на веники для бани. Очень хороша крапива и для ополаскивания волос. Ну и само собой - для салата и борща.

- А есть женские и мужские травы? Какие нужно пить женщинам, а какие мужчинам?

- Могу сказать, что пажитник - это точно женская трава, но здесь она что-то слабо растет. Кстати, раньше говорили, что мужчинам нельзя пить мяту. Однако можно и даже нужно. Это ложное представление, что мята перечная успокаивает. Ничего подобного. Если утром пить мятный чай, то он будет вас бодрить полдня. А если нужно успокоиться, то на ночь нужно попить чай с мелиссой.

Вот в таком возрасте Аленушка и познакомилась с Иванушкой и Марьюшкой. Теперь же она рассказывает о травах своей внучке. Фото: из архива Елены Борецкой

ЕЩЕ СОВЕТЫ ОТ ТРАВНИЦЫ ЕЛЕНЫ

- В июле - начале августа можно собирать птичий горец, крапиву, пижму, мать-и-мачеху.

- Можно собирать и цветущий подорожник. Перед тем как сушить, его моют. Поэтому его можно собирать и после дождя.

- Иван-чай собирают всё то время, что он цветет. Чай будет одинаково полезным и вкусным.

- В этом году открыла для себя целебные свойства клёна остролистного. Это очень доступное в нашей полосе растение, которое является антидепрессантом. Его можно добавлять во все травяные сборы. Наши предки вообще использовали листья дуба, клёна, ясеня, лечились ими, а что касается клёна остролистого, то о нем хорошо знают сегодня лишь американцы и канадцы. По крайне мере, они давно используют кленовый сироп в кулинарии. А вот у нас на это редко кто обращает внимание. Кленовый лист, собранный в разные дни, обладает разными свойствами. До 10 июня - для чаев и настоев, а после 10 июня его можно собирать всё лето, и это очень хорошее средство для лечения суставов. Свежие листья надо перемолоть и в тряпочке приложить к больному месту.

- Ромашку лучше собирать, как только солнце вышло. Не цветущую ромашку, а эти «пумпочки».

- Сейчас пошел второй урожай клевера красного. Он иммуноподдерживающий, а также поддерживает сердечную мышцу. Вообще многие травы - это иммуномодуляторы. Они входят во все общеукрепляющие сборы. Кстати, клевер белый нельзя собирать во время дождя. А красный можно, как только он чуть-чуть проветрится.

Девочка уже разбирается во многих травах и помогает своей бабушке составлять сборы. Фото: из архива Елены Борецкой