В «Добром шкафу» найдутся вещи и обувь для нуждающихся Твери

«Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости» - знаменитый монолог Гаева из чеховского «Вишнёвого сада» обычно иронично цитируют как пример велеречивой напыщенности. Но в Твери скоро появится свой особенный «шкаф», который, возможно, действительно посодействует воспитанию «идеалов добра и общественного самосознания». Или просто поможет нуждающимся людям, в чём и заключается миссия проекта.

Акция «Добрый шкаф» уже известна в городах России - Пензе, Воронеже, Петрозаводске и других. Её суть в том, чтобы делиться ненужными вещами: люди приносят одежду, обувь, другие вещи, а затем всё это раздают малоимущим, в том числе нуждающимся пенсионерам.

В Твери работу «Доброго шкафа» хотят поставить на постоянные рельсы. Организацией проекта занялась некоммерческая организация «Фонд городского развития «Фонд Твери».

«КП»-Тверь» в фонде рассказали, что на помощь «Доброго шкафа» смогут рассчитывать те, кому она действительно нужна. Ведь известны ситуации, когда вещи, которые люди отдают даром и от чистого сердца, достаются не в меру предприимчивым личностям, выставляющим их потом на продажу на известных интернет-площадках — такой вот несложный заработок. В случае с «Добрым шкафом» вероятность того, что на человеческой доброте можно нажиться, будет минимальна.

- Помощь людям мы будем оказывать через учреждения, которые знают благополучателей и могут определить сферу их потребностей, - объяснила директор «Фонда Твери» Юлия Саранова. - С учреждениями, которые работают с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, мы сейчас подписываем партнёрские соглашения. Они будут передавать нам всю информацию о том, какую гуманитарную помощь и в какие сроки от нас ожидают. Мы же примем, рассортируем и передадим необходимые вещи этим учреждениям или некоммерческим организациям, которые и передадут помощь адресатам.

Сейчас фонд занимается организацией стационарного склада для сортировки и хранения вещей. Склад будет располагаться на улице Ерофеева, 5. Приём гуманитарной помощи рассчитывают начать уже в августе этого года. Приносить можно будет одежду, обувь, предметы быта, возможно, бытовую химию и тому подобное, если появятся запросы.

Кстати, людям, которые будут делиться с малоимущими своими вещами, дадут возможность узнать, пригодилась ли их помощь. Для этого планируется наладить систему СМС-оповещения предыдущих владельцев о том, что их вещи нашли нового хозяина.

Когда именно «Добрый шкаф» распахнёт свои дверцы для приёма помощи, «КП»-Тверь» обязательно расскажет своим читателям.