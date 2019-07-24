Как сделать труд жителей Тверской области более безопасным

Каждый пятый работник в Тверской области трудится во вредных и опасных условиях труда - такова статистика за первый квартал текущего года. За этими цифрами стоят живые люди, их судьбы...

Ежегодно в регионе десятки человек становятся жертвами несчастных случаев на производстве, получают профзаболевания. Как снизить производственный травматизм? Какие меры, инновационные подходы, проекты для его профилактики применяются в Тверском регионе?

Как добиться скорейших выплат после несчастного случая? Обсудить эти и другие профильные вопросы «Комсомолка» и Тверское отделение Фонда социального страхования РФ пригласили экспертов, общественность, журналистов.

ПРОФИЛАКТИКА В ПРИОРИТЕТЕ

Работодатели ответственнее стали подходить к вопросам безопасности и охране труда, об этом говорит статистика - травматизм на производстве снижается. Но проблем еще много: кто-то не желает сообщать о несчастном случае, кто-то запаздывает с подачей документов в соцстрах, кто-то не хочет тратиться на профилактику охраны труда. Основные выплаты попавшему в беду человеку, получившему увечье на производстве, ложатся на плечи регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Фонд финансирует медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших.

Спектр видов помощи большой: от приобретения лекарственных препаратов и технических средств реабилитации до обеспечения специальным автомобилем, протезами, кресло-колясками, переобучение.

- Все работники, которые пострадали на производстве, имеют право на 100%-ную оплату больничного листка и единовременные и ежемесячные выплаты. С

начала 2019 года единовременную выплату получил 31 пострадавший на производстве на общую сумму 9,6 млн рублей. Ежемесячные выплаты получают 4758 пострадавших, с начала года им выплачено 193 млн рублей, - озвучила статистику глава Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Андреева.

Значительные средства фонд направляет на профилактику травм на производстве. В текущем году этим озаботились 306 работодателей региона. Механизм следующий: ежегодно до 20% сумм страховых взносов работодатель, согласовав с соцстрахом, может в фонд не перечислять, а направить на мероприятия по сокращению несчастных случаев. Купить аптечки, тахографы, средства индивидуальной защиты, оплатить путевки в санатории для работников вредных производств и др.

С 2019 года санаторно-курортное лечение за счет соцстраха могут получить предпенсионеры - те, кому еще пять лет до пенсии. На эти цели работодателям сверх традиционных 20% выделяются дополнительные средства в размере 10% от уплаченной суммы страховых взносов, при условии, что эти средства пойдут на приобретение путевок для работников.

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ КОМПЕТЕНЦИЮ РАБОТНИКОВ

- Уровень производственного травматизма в регионе снизился за последние годы - один случай на тысячу работающих. Но работы еще много, - был солидарен с главой Тверского соцстраха Николай Мирошкин, заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Тверской области.

- Сегодня много видов деятельности, где травмоопасность сохраняется. Лидирует сельское хозяйство, обрабатывающие производства, сфера предоставления соцуслуг. Чаще всего травмы на производстве получают мужчины в возрасте от 20 до 49 лет. Причем травмируются обычно перед новым годом, в ноябре-декабре.

Причина основной массы несчастных случаев - человеческий фактор. Эта тенденция сохраняется из года в год.

- Улучшить показатели статистики поможет повышение компетенции работников и работодателей, - считает эксперт.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Расследование случая производственного травматизма не имеет срока давности. В региональную Госинспекцию труда обращаются люди, пострадавшие на производстве 10-20 лет назад - об этом собравшимся рассказала Жанна Иванова, госинспектор труда Государственной инспекции труда в Тверской области.

- Мы всегда за интересы пострадавшей стороны, - эксперт рассказала, что, чтобы поднять документы и установить все обстоятельства несчастного случая многолетней давности, иногда приходится быть настоящими сыщиками: искать документы, опрашивать свидетелей и пр.

А еще она дала рекомендации, как действовать при несчастном случае на производстве: если случилась беда, пострадал человек, необходимо в течение суток известить инспекцию труда, прокуратуру, местную администрацию, областную администрацию. Получив в течение суток обратную связь от вышеуказанных инстанций, работодатель должен сформировать комиссию, состав которой и ход расследования зависят от тяжести травм, полученных работником.

- Лучше предотвращать травмы и болезни, чем бороться с их последствиями. Для перелома ситуации с травматизмом нужно воспитать культуру безопасного поведения работников. Среди приглашённых на круглый стол были и пострадавшие на производстве. Валентина Косенкова работала на железной дороге в депо на станции Калинин и попала под поезд в 1974 году. Чудом выжила. Потом была долгая реабилитация. Сегодня она секретарь Тверской областной общественной организации инвалидов колясочников "Кристалл".

- В тот время не было таких фондов. Это была просто помощь от железной дороги. Потеря трудоспособности у меня 100%, поэтому я не устраивалась, даже не пыталась. Только потом всё изменилось.

Она так же заметила, что сегодня у людей попавших в подобную беду есть больше возможностей для реабилитации и возвращения к полноценной жизни. Подобные круглые столы и обмен опытом очень полезны- помогают травмированным на производстве больше узнать о возможностях реабилитации и получить помощь.

НА ЗАМЕТКУ

Новые проекты тверского Соцстраха - в ногу со временем Электронный листок нетрудоспособности, работа через портал госуслуг, реабилитационный менеджмент (за каждым тяжело пострадавшим на производстве в региональном отделении фонда закрепляется реабилитационный менеджер, который сопровождает его на всех этапах лечения) - вот лишь несколько из 12 пилотных проектов соцстраха, воплощающихся в жизнь на территории Верхневолжья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

(по данным Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ)

97 несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, произошло в Тверской области за первое полугодие 2019 года. 63 - легкие, 29 - тяжелые, 5 - смертельные. За год количество несчастных случаев увеличилось на 16,9% (с 83 до 97).