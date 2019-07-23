О культурной жизни в Тверской области рассказывают не много, но и не мало

Исследование оценивает, насколько энергично учреждения культуры в каждом из регионов страны информируют людей о событиях культурной жизни. Для объективности все регионы РФ поделили на три группы по количеству населения: более 2 миллионов, 1-2 миллиона и до 1 миллиона. Рейтинг составляется в каждой из групп — единого по стране нет.

Во вторую группу (население от 1 до 2 миллионов человек) входит 31 регион, в том числе и Тверская область. По итогам анализа за год мы занимаем 16-е место в группе по уровню информационной активности культурной жизни, это середина рейтинга. В текущем июле позиция на два пункта выше — 14-е место.

Поскольку исследование проводится ежемесячно, можно отследить динамику. Самое высокое место, на которое нам удалось подняться в сфере информирования населения о культурной жизни Верхневолжья за последний год — 14. Такую позицию регион занимал в июле и октябре прошлого года. Самая низкая строчка — 20-я (сентябрь 2018). Какую-либо чёткую тенденцию отследить сложно, в основном наша область держится на16-18 позиции.

Чего не скажешь о соседнем с нами регионе, также попавшем во вторую группу — Ярославской области. Здесь уже можно увидеть тенденцию к росту, который по итогам года поднял регион на 4 место (в июле 2019 — 5 место).

Ещё одни наши соседи, как по географическому расположению, так и по группе — вологодчане. Они занимают 15-ю позицию по итогам года и такуюже держат в текущем июле.

Лидером группы стала Чеченская республика - как по рейтингу за год, так и по оцентке июля 2019 года. А хуже всех информируют своё население о делах культурных в Приморском крае.

Интересно, кстати, что в группе крупнейших регионов первое место по информированию людей о культурных собятиях занял вовсе Санкт-Петербург, именуемый культурной столицей России, и даже не Москва или Московская область. Лучше всего дела с совещением культурных событий, по данным исследователей, обстоят в Воронежской области. Второе и третье место заняли Москва и Московская область. А Питер попал лишь на шестую строчку.

Отметим, что проводится данный анализ не просто так, а с целью поощрить лидеров, занявших три первых места в каждой из групп. Им предоставят привилегированные возможности размещать информацию о своей культурной жизни на различных ресурсах и окажут поддержку со стороны федерального Минкульта в информационном продвижении учреждений культуры региона.