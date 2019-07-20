С этого года в Твери каждое лето будет проходить масштабный фестиваль памяти Андрея Дементьева "Дементьев-Фест"

Гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», посвящённый Андрею Дементьеву, прошёл в Твери в субботу, 20 июля. Вели концерт звёзды первой величины: Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Марк Тишман и любимец тверской публики ведущий актёр Тверского театра Драмы Тарас Кузьмин.

- В Тверь на мероприятия, посвящённые памяти Андрея Дементьева - поэтический слёт «Зелёный листок» и этот концерт - приехали молодые дарования, чей талант ещё прогремит по всей стране, и именитые литераторы. А сегодня мы увидим выступления настоящих мастеров культуры и искусства. Во всём этом – большая заслуга Дома поэзии Андрея Дементьева, при поддержке правительства Тверской области и при личном участии губернатора Игоря Рудени, превратившего в эти дни Тверь в поэтическую столицу. Губернатор поручил мне поздравить всех вас с этим праздником, - поприветствовал артистов и публику зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

Перед началом концерта и в течение его все выступавшие звёзды признавались в любви к таланту Андрея Дементьева.

- Это человек, от которого я многому научился. Человек, который даже в таком благородном возрасте не стал снобом, не стал циником. Сегодня он наверняка бы мне сказал: «Какой у тебя классный пиджак!» Он любил людей, - поделился своими воспоминаниями об Андрее Дементьеве Марк Тишман. – Он всегда всем интересовался, всегда хотел помочь, это был его закон сохранения энергии.

Марк Тишман вспоминал Андрея Дементьева как душевного, лишённого снобизма человекаФото: Виктория ТУШКОВА

Подвела тверичан только погода – практически половину времени, что длился концерт под открытым небом, шёл дождь. Но никто из тех, кто пришёл вспомнить Андрея Дементьева и услышать песни на его стихи, не покинул Театральную площадь – выручили дождевики, зонты и огромное желание увидеть прекрасных артистов.

Выступали настоящие знаменитости: Народный артист России Валерий Баринов, Заслуженный артист России Евгений Дятлов, Заслуженная артистка России Екатерина Гусева, певица Зара, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика». Аккомпанировал им всем Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова.

Дождь не распугал зрителейФото: Виктория ТУШКОВА

Вдова поэта и художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева преподнесла публике сюрприз.

- С этого года мы будем ежегодно проводить в Твери фестиваль поэзии и музыки «Дементьев Фест». Это будет память, причём не только об Андрее Дмитриевиче, но и обо всех поэтах, музыкантах, деятелях искусства, с которыми он дружил, — объявила Анна Давыдовна.

В этом году мероприятия памяти Андрея Дементьева проходят в Твери в течение трёх дней. Накануне, 19 июля, состоялось открытие III Всероссийского поэтического слёта «Зелёный листок». В субботу, 20 июля, в областной столице открыли мемориальную доску памяти Андрея Дементьева. Её разместили у входа в здание Тверского госуниверситета, первой Альма-матер поэта.

- Отрадно знать, что вместе с каждым из нас, будь то студент, преподаватель, или гость нашего университета теперь входит в это здание поэт Андрей Дементьев. Общественный деятель, большой друг университета и человек с большой буквы, - сказала на открытии памятной доски ректор ТвГУ Людмила Скаковская.

Завершатся памятные мероприятия в воскресенье, 21 июля, открытой поэтической площадкой в Сквере поэзии.

А ещё в ближайшее время авиационный парк компании «Аэрофлот» пополнит самолёт с именем Андрея Дементьева. Решение об этом было принято на заседании Правления компании. Обращение с инициативой о присвоении одному из воздушных судов имени нашего земляка направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Евгений Дятлов покидал сцену серьёзным и сосредоточеннымФото: Виктория ТУШКОВА

На концерте выступила популярная певица ЗараФото: Виктория ТУШКОВА