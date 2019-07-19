Ощущение человеческой жизни: Никита Высоцкий представил в Твери выставку «Владимир Высоцкий. Страницы жизни»

Талант Владимира Высоцкого близок и понятен нам, как, наверное, никакой другой. Играл ли он в кино или театре, размышлял ли о жизни и людях, любил ли, страдал ли, пел ли или декламировал стихи – всё это было прямо, наотмашь, без увиливаний и недосказанности.

Творчество и жизнь таких людей продолжает будоражить сердца и воспитывать характеры долго после их смерти. А потому вещи, с ними связанные, хранить, надёжно спрятав от чужих глаз, нельзя, их надо показывать.

Актёр, кинорежиссёр, сценарист и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий привёз в Тверь выставку, посвящённую своему легендарному отцу. Она открылась 19 июля, в первый день III Всероссийского поэтического слёта «Зелёный листок», в Доме поэзии Андрея Дементьева.

Выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» открылась в Доме поэзии Андрея ДементьеваФото: Виктория ТУШКОВА

- Мне трудно анонсировать эту выставку. Её просто надо увидеть. Меня спрашивают, что в этой выставке самое важное? Для меня здесь важно всё. Для музейщика важно не то, сколько раз держал в руках Высоцкий ту или иную вещь, а важны вещи – документы, вещи – свидетельства, то, без чего Высоцкого и театра, которого давно нет, представить невозможно, - сын поэта называет своего легендарного отца именно так, как зовут его все остальные, по фамилии - Высоцкий. - У человека, который пройдёт по этой небольшой экспозиции, создастся впечатление о его жизни, которая была не столько жизнью литератора, сколько жизнью актёра, не всегда востребованного, жизнью киноактёра, жизнью очень популярного исполнителя, собиравшего стадионы не красочными афишами, а одной надписью, сделанной от руки. Экспозиция покажет образ его жизни – яркий, стремительный, с игрой, юмором или драмой. Драмой личной, житейской, и драмой его персонажей.

Выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» открылась в Доме поэзии Андрея ДементьеваФото: Виктория ТУШКОВА

Выставка обращена не только к давним поклонникам творчества Высоцкого, но и к людям молодым. Конечно, как это часто бывает, можно просто пробежаться быстрым взглядом по записям, портретам, вещам, представленным на выставке, и уйти. Но если задержаться, углубиться в вехи, пройденные Высоцким, прочитать его ставшую уже хрестоматийной анкету, услышать его хриплый голос, который будет звучать в стенах Дома поэзии, должно возникнуть ощущение человеческой жизни, со всеми её контрастами и страстями, страница за страницей. По крайней мере именно так задумал Никита Высоцкий и все, кто участвовал в создании экспозиции «Владимир Высоцкий. Страницы жизни».

Никита ВысоцкийФото: Виктория ТУШКОВА

Ректор Литературного института Алексей Варламов знакомится с экспозицией выставки «Владимир Высоцкий. Страницы жизни»Фото: Виктория ТУШКОВА

Выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» открылась в Доме поэзии Андрея ДементьеваФото: Виктория ТУШКОВА

Выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» открылась в Доме поэзии Андрея ДементьеваФото: Виктория ТУШКОВА

Выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» открылась в Доме поэзии Андрея ДементьеваФото: Виктория ТУШКОВА