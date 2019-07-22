Памяти великого поэта: «Зеленый листок», молодые дарования и «Дементьев Фест»

С 19 по 21 июля Тверь вновь стала поэтической столицей России - на волжские берега съехались молодые поэты со всей страны, звезды российской эстрады, театра и кино. Дом поэзии Андрея Дементьева отмечал день своего рождения. Любимому детищу поэта - сюда он стремился в последние годы жизни, сюда привозил своих талантливых знаменитых друзей - исполнилось шесть лет. Торжества были также приурочены к дню рождения поэта - в этом году Андрею Дементьеву исполнился бы 91 год (заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Твери и Тверской области ушел из жизни 26 июня 2018 года).

Слет молодых дарований

Полсотни начинающих поэтов со всей страны, их признанные в литературном обществе коллеги и редакторы литературных журналов - трехдневный культурный марафон стартовал 19 июля в Доме поэзии III Всероссийским поэтическим слетом «Зеленый листок». Традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии были заложены Андреем Дементьевым. Ежегодный Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зеленый листок» в этом году состоялся 21 марта.

- Важно, чтобы поэтическое слово звучало и продолжалось здесь, на родине Андрея Дмитриевича, - отметила в приветственном слове художественный руководитель Дома поэзии Анна Пугач-Дементьева, вдова поэта.

20 июля в сквере у Дома поэзии прошел «Открытый микрофон», который объединил мэтров стихосложения и тех, кто только начинает свой творческий путь. Наставники провели для молодых поэтов мастер-классы.

Чтобы помнили

Утром 20 июля на здании ректората Тверского государственного университета на Желябова была торжественно открыта памятная доска Андрею Дементьеву. Именно здесь с 1948-го по 1949 год на историко-филологическом факультете тогда еще Калининского пединститута учился поэт.

Знаковое событие посетили участники и почетные гости «Зеленого листка», родные и близкие поэта, поклонники его творчества.

Здесь была дружеская, почти семейная атмосфера. Собравшиеся делились воспоминаниями о поэте, цитировали стихи и слушали песни, написанные на основе его произведений.

- Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев - поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нем, его творчестве - это память о целой эпохе, - отметил губернатор Игорь Руденя.

А Анна Пугач-Дементьева рассказала, что воспоминания о юности и учебе в пединституте были особенно дороги поэту.

- Здесь рядом было студенческое общежитие, и он мне рассказывал, как они лазали по водосточным трубам, - с улыбкой вспоминала вдова поэта. - Рассказывал, как был очарован красотой тверских девушек. И даже в самые зрелые годы, когда с ним советовались про невест, спрашивали, как найти хороших жен сыновьям, он говорил: «Езжайте в Тверь, там самые красивые девчонки!»

«Дементьев Фест»

Вечером 20 июля на Театральной площади был большой гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», посвященный Андрею Дементьеву. Перед собравшимися выступали народный артист России Валерий Баринов, заслуженный артист России Евгений Дятлов, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, Зара, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, тверские актеры. Аккомпанировал звездным гостям Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Марк Тишман и ведущий актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин вели торжественный вечер.

И ведущие, и артисты признавались в любви к таланту поэта.

- Это человек, у которого я многому научился. Человек, который даже в таком благородном возрасте не стал снобом, не стал циником, - поделился своими воспоминаниями Марк Тишман. Вдова поэта и художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева рассказала, что отныне в Твери каждое лето будет проходить фестиваль поэзии и музыки «Дементьев Фест».

- Мы будем ежегодно проводить в Твери фестиваль поэзии и музыки «Дементьев Фест». Это будет память об Андрее Дмитриевиче и обо всех поэтах, музыкантах, деятелях искусства, с которыми он дружил, - заверила Анна Пугач-Дементьева.

Памятную доску установили на здании ректората ТвГУФото: Виктория ТУШКОВА