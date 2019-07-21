Божественная литургия в Торжке: Патриарх Кирилл, тысячи верующих и рыжий кот
Торжок - премилый старинный городок. Набережная, купеческие особнячки, тихо и зелено. Идеальное местечко, чтоб Богу молиться, да книжки читать, выйдя на пенсию...
Но сегодня здесь «кирпичи» на дорогах, строгие гаишники и толпы паломников.
В Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь служить божественную литургию приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение по случаю праздника дня Казанской иконы Божьей Матери, традиционно отмечаемого 21 июля.
Священнослужители в ожидании Патриарха.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Приглашение посетить Торжок он получил от митрополита Тверского и Кашинского Саввы в декабре прошлого года во время празднования в столице 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.
На монастырском дворе многолюдно.
- Кто на исповедь, стройся за мной, - командует юноша а белой волонтерской футболке.
- За ограждения не заходить. Вам строго налево, - направляет охрана.
Посмотреть на богослужение собралось более тысячи верующих.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Ожидание немного нервно и томительно - как всегда перед приездом первых лиц. Лишь рыжий кот, неизвестно как «просочившийся» сквозь охрану и ограждения, уютно разлёгся на красной ковровой дорожке и взирает на всю эту кутерьму со вселенским спокойствием, позируя фотографам.
Приезд руководства области кота не смутил - он продолжил греться на солнышке. Губернатор Игорь Руденя, кота погладил. Котейка поднялся и «пост» свой оставил.
Губернатор Игорь Руденя кота погладил.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Но вот запели певчие. Паства (на литургию собралось около 3,5 тысяч верующих) достала смартфоны. Патриарх пунктуален - литургия началась как и запланировано в 10 утра.
- Господу помолимся, - взлетает над вековыми храмами.
Красивая служба продлилась два с половиной часа. После чего Патриарх отправился знакомиться с достопримечательностями Торжка.
Начало литургии.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
А кот на радость журналистам вальяжно расположился у входа в импровизированный пресс-центр, одну из храмовых построек и снова позировал.
Официально
Игорь Руденя, губернатор Тверской области:
- Монастырь, в котором мы находимся, имеет десятивековую историю. Сегодня мы являемся носителями традиций и продолжателями тех дел, которые происходили на этой земле. Сегодня Торжок – один из красивейших городов. Здесь очень много людей, которые трудятся на его благо»
На заметку
Это третий визит Патриарха на Тверскую землю. В июле 2010 года он посетил в Твери Воскресенский кафедральный собор, Свято-Екатерининский женский монастырь, Троицкий собор ("Белая Троица"), собор Вознесения Господня.
2 июля в день памяти святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, в Старице возглавил церковно-общественные торжества, посвященные 900-летию Свято-Успенского Старицкого монастыря.
В июне 2017 года несколько тысяч паломников во главе с Патриархом отпраздновали 350-летие со дня обретения мощей преподобного Нила Столобенского в монастыре "Нило-Столобенская пустынь". В Волговерховье на истоке Волги Святейший Патриарх провёл чин малого водосвятия на истоке Волги, посетил Никольский храм и Ольгинский женский монастырь.
Справка «КП»
Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь древнейший в Тверской области. Он основан около 1038 году. В XI-XVII вв. монастырь многократно страдал в междоусобных войнах. В 1927-1931 годах был закрыт. В 1925 на его территории размещена тюрьма, после – лечебно-трудовой профилакторий, с 1993 г. – Всероссийский историко-этнографический музей. Монастырь возвращен РПЦ в 1994 году.
В ожидании божественной литургии.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Перед началом богослужения.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Перед началом богослужения.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Начало богослужения.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Кот вальяжно возлежал на красной дорожке.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
После Службы было причастие.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
После Службы было причастие.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
На причастие к Патриарху.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU