Патриарх Кирилл. Божественная литургия. Фото: пресс-Служба ПТОПатриарх Кирилл. Божественная литургия. Фото: пресс-Служба ПТО
2019-07-21T13:30:17+03:00
Общество

Божественная литургия в Торжке: Патриарх Кирилл, тысячи верующих и рыжий кот

Предстоятель Русской православной церкви провел богослужение в одном из старейших храмов Тверской области
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Торжок - премилый старинный городок. Набережная, купеческие особнячки, тихо и зелено. Идеальное местечко, чтоб Богу молиться, да книжки читать, выйдя на пенсию...

Но сегодня здесь «кирпичи» на дорогах, строгие гаишники и толпы паломников.

В Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь служить божественную литургию приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение по случаю праздника дня Казанской иконы Божьей Матери, традиционно отмечаемого 21 июля.

Священнослужители в ожидании Патриарха. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Священнослужители в ожидании Патриарха.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Приглашение посетить Торжок он получил от митрополита Тверского и Кашинского Саввы в декабре прошлого года во время празднования в столице 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

На монастырском дворе многолюдно.

- Кто на исповедь, стройся за мной, - командует юноша а белой волонтерской футболке.

- За ограждения не заходить. Вам строго налево, - направляет охрана.

Посмотреть на богослужение собралось более тысячи верующих. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Посмотреть на богослужение собралось более тысячи верующих.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ожидание немного нервно и томительно - как всегда перед приездом первых лиц. Лишь рыжий кот, неизвестно как «просочившийся» сквозь охрану и ограждения, уютно разлёгся на красной ковровой дорожке и взирает на всю эту кутерьму со вселенским спокойствием, позируя фотографам.

Приезд руководства области кота не смутил - он продолжил греться на солнышке. Губернатор Игорь Руденя, кота погладил. Котейка поднялся и «пост» свой оставил.

Губернатор Игорь Руденя кота погладил. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Губернатор Игорь Руденя кота погладил.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Но вот запели певчие. Паства (на литургию собралось около 3,5 тысяч верующих) достала смартфоны. Патриарх пунктуален - литургия началась как и запланировано в 10 утра.

- Господу помолимся, - взлетает над вековыми храмами.

Красивая служба продлилась два с половиной часа. После чего Патриарх отправился знакомиться с достопримечательностями Торжка.

Начало литургии. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начало литургии.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А кот на радость журналистам вальяжно расположился у входа в импровизированный пресс-центр, одну из храмовых построек и снова позировал.

Официально

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

- Монастырь, в котором мы находимся, имеет десятивековую историю. Сегодня мы являемся носителями традиций и продолжателями тех дел, которые происходили на этой земле. Сегодня Торжок – один из красивейших городов. Здесь очень много людей, которые трудятся на его благо»

На заметку

Это третий визит Патриарха на Тверскую землю. В июле 2010 года он посетил в Твери Воскресенский кафедральный собор, Свято-Екатерининский женский монастырь, Троицкий собор ("Белая Троица"), собор Вознесения Господня.

2 июля в день памяти святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, в Старице возглавил церковно-общественные торжества, посвященные 900-летию Свято-Успенского Старицкого монастыря.

В июне 2017 года несколько тысяч паломников во главе с Патриархом отпраздновали 350-летие со дня обретения мощей преподобного Нила Столобенского в монастыре "Нило-Столобенская пустынь". В Волговерховье на истоке Волги Святейший Патриарх провёл чин малого водосвятия на истоке Волги, посетил Никольский храм и Ольгинский женский монастырь.

Справка «КП»

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь древнейший в Тверской области. Он основан около 1038 году. В XI-XVII вв. монастырь многократно страдал в междоусобных войнах. В 1927-1931 годах был закрыт. В 1925 на его территории размещена тюрьма, после – лечебно-трудовой профилакторий, с 1993 г. – Всероссийский историко-этнографический музей. Монастырь возвращен РПЦ в 1994 году.

В ожидании божественной литургии. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ожидании божественной литургии.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Перед началом богослужения. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Перед началом богослужения.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Перед началом богослужения. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Перед началом богослужения.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начало богослужения. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начало богослужения.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Кот вальяжно возлежал на красной дорожке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Кот вальяжно возлежал на красной дорожке.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После Службы было причастие. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После Службы было причастие.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После Службы было причастие. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После Службы было причастие.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На причастие к Патриарху. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На причастие к Патриарху.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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