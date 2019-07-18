Губернатор Игорь Руденя: Новая поликлиника в Старице - значимый объект для развития современных услуг здравоохранения в районе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым.

Обсудили вопросы реализации и исполнения национальных проектов в районе, социально-экономическое развитие территории, ремонт дорог. Одной из главных тем разговора стало завершение строительства поликлиники в Старице, возведение которой началось в 2008 году.

- Поликлиника является значимым объектом для развития современных услуг здравоохранения в Старицком районе, - заметил губернатор.

В декабре прошлого года Игорь Руденя посетил недостроенную поликлинику. После чего поручил подготовить обоснование для возобновления финансирования работ.

Кирпичное трехэтажное здание поликлиники соединено надземными переходами с прилегающими зданиями главного корпуса Старицкой ЦРБ и введенной в эксплуатацию в 2006 году детско-женской консультацией. В новой поликлинике планируется вести амбулаторно-поликлинический прием детского и взрослого населения района.

- В данный момент завершается разработка проектно-сметной документации на объект. Планируется, что уже в этом году могут состояться конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Работы рассчитаны на два года: с 2020-го по 2021-ый. Предполагаемый объём финансирования проекта составляет порядка 450 млн рублей, - доложил Сергей Журавлев.

Новую поликлинику оборудуют современным оборудованием, будут применены принципы проекта «Бережливая поликлиника» и информатизация. Предусмотрена открытая регистратура, в детском отделении – игровые пространства.