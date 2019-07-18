2019-07-18T13:26:15+03:00
Общество

Бороться за господство над Тверской областью будут солнце и облака

Дожди при этом если и отступят, то ненадолго
Альберт БОЙКОВ
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В ближайшие дни будут идти дожди и светить солнцеВ ближайшие дни будут идти дожди и светить солнцеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Июль продолжает неприятно удивлять. Дожди идут каждый день, а солнце на небе практически не появляется. Но в четверг светило всё-таки вышло из-за туч, и видимо, благоприятная тенденция продолжится.

По данным погодных интернет-ресурсов, в ночь на 20 июля, субботу, похолодает до +13, но днём, несмотря на грозовые дожди, воздух прогреется до +18. Последний выходной день ознаменуется повышением температуры уже до +21 градуса, но вновь пройдут дожди. На этот раз они будут не такими интенсивными и без сопровождения грозы.

С началом новой рабочей недели потеплеет уже до +22, а на небе будет властвовать солнце. Согласно прогнозу, на протяжении двух следующих дней будет аналогичная погода, но с тенденцией её ухудшения и возвращения дождей.

Что касается ветра, то он будет достаточно ощутимым. Так, в субботу его отдельные порывы могут достичь 12 м/с (43,2 км/ч). В этой связи не стоит находиться рядом с деревьями и другими объектами, которые представляют потенциальную опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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