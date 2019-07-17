2019-07-17T13:06:06+03:00
Звезды

Дождевики и теплые вещи помогут сохранить здоровье на «Нашествии-2019» в Тверской области

На главном приключении лета опять будет сыро и грязно
Альберт БОЙКОВ
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"Нашествие-2017" запомнилось его гостям надолго"Нашествие-2017" запомнилось его гостям надолгоФото: Альберт БОЙКОВ
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19 июля в Большое Завидово официально стартует 20-й, юбилейный, фестиваль «Нашествие», который завершится вечером 21 июля.

Без сомнений, «главное приключение лета» опять соберет десятки тысяч меломанов, которые съедутся со всех концов страны. Однако в этом году, как и в 2017-м, отправляющимся в Тверскую область придется сделать поправку на погоду. Судя по прогнозу, дожди останавливаться не собираются, поэтому можно предположить, во что превратится земля под ногами людей и колесами автомобилей. Организаторы, наученные опытом прошлых лет, заявили, что на просторах фестиваля будут дежурить вездеходы всех мастей, готовые оказать помощь попавшим в грязевые ванны автомобилистам.

Внесли свою лепту и сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Дорожные полицейские сообщают, что водителям транспортных средств не удастся припарковаться и остановиться на участке дороги М-10 «Россия» Конаково - Иваньково с 8-го км по 10-й км, а также на автодороге Новомошино - Второе Моховое - Вахонино с 10-го км по 15-й км. Ограничения будут действовать до 13:00 21 июля.

А 16 июля в ГУ МЧС России по Тверской области прошла пресс-конференция, на которой также поднимался вопрос о предстоящем фестивале. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Николай Волков начал с прогноза погоды. Ссылаясь на данные гидрометцентра, он рассказал, что в дни «Нашествия» ожидаются не только дожди, но и сильный ветер с грозами. В связи с этим отправляться на фестиваль лучше на общественном транспорте, а своих железных коней оставить дома. Так, в 2017 году спасатели эвакуировали с территории фестиваля несколько тысяч автомобилей.

Дал эмчеэсник и рекомендации, касающиеся безопасности людей. Собираясь на «Нашествие», надо обязательно не забыть положить в сумку теплые вещи и средства защиты от дождя. Чем их будет больше, тем лучше.

Особое внимание стоит обратить людям, которые едут на фестиваль с детьми. Ребенка ни в коем случае нельзя терять из вида, а лучше и вовсе повесить ему на запястье напульсник, где будет указано его имя, а также телефоны тех, с кем он приехал.

Кстати, на территории фестиваля, как и в предыдущие годы, будет сконцентрирована большая группа спасателей, которые обеспечат безопасность проведения массового мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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