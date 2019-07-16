Губернатор Игорь Руденя поддержал просьбу Александра Меньщикова о переходе на новое место работы
Просьба была озвучена в ходе рабочей встречи
Александр Меньщиков
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече с главой города Торжка Александром Меньщиковым обсудил вопросы социально-экономического развития территории.
В частности, Александр Меньщиков доложил об исполнении национальных проектов на территории муниципалитета, ремонте дорожной сети, работе по благоустройству города.
В ходе встречи Александр Меньщиков обратился к Губернатору с вопросом о переходе на новое место работы. Глава региона поддержал просьбу Александра Меньщикова. Временно исполнять обязанности главы Торжка будет первый заместитель главы города Роман Чеканов.
ИСТОЧНИК KP.RU