Губернатор Игорь Руденя поддержал просьбу Александра Меньщикова о переходе на новое место работы

"К этой истории никакого отношения не имеет": Генерал Канакин ушел в отставку из спецподразделения «Альфа» за три месяца до задержания офицеров ФСБ

Сергей Гончаров, ветеран знаменитого спецподразделения, который 27 лет руководил союзом бывших офицеров спецназа, прокомментировал «КП» последние события, связанные с группой «А»