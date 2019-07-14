2019-07-14T09:11:54+03:00
Политика

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Твери с Днем города

Глава региона уверен, что преданность духовным и нравственным традициям предков помогут жителям города реализовать все планы, сделать древнюю и молодую Тверь еще более комфортной для проживания
Алина ПЕТРОВА
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Губернатор Игорь Руденя поздравил тверичан с праздником. Фото: пресс-служба ПТОГубернатор Игорь Руденя поздравил тверичан с праздником. Фото: пресс-служба ПТО
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14 июля Тверь отмечает 884-летие.

Поздравление жителям направил губернатор Игорь Руденя.

- У столицы Верхневолжья славная и яркая история. Тверь – это сердце нашей древней земли, город, который со времен Тверского княжества до наших дней играет значительную роль в истории России. Город дал нашему Отечеству множество выдающихся людей, многие жители внесли большой вклад в развитие отечественной науки, искусства, экономики. Тверь не раз становилась местом важных исторических и культурных событий, — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени. - Уверен, что любовь к родной земле, преданность духовным и нравственным традициям предков помогут жителям города реализовать все планы, сделать древнюю и молодую Тверь еще более комфортной для проживания и привлекательной для гостей.

Празднование Дня города в этом году организовано на 20 площадках.

В 9.00 в возрождаемом Спасо-Преображенском соборе состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Тверской и Кашинский Савва. Посетить службу могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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