Губернатор Игорь Руденя проинспектировал, как ремонтируют школы Твери

Утром 15 июля Игорь Руденя вместе с коллегами, ответственными за региональное образование, посетил стройплощадку школы в микрорайоне «Брусилово».

Потом приехал на стройку школы-детского сада в микрорайоне «Юность». В 2019 году запланирована сдача этих объектов.

Работы по школе находятся в завершающей стадии. Идет устройство стяжки на кровле, ведутся внутренние электромонтажные работы и работы по коммуникациям. Заполняются оконные проемы, устанавливаются каркасы внутренних перегородок. В детсаду-школе завершаются работы на объекте «школа-детский сад» на 560 ученических мест и 80 мест для дошколят. Идет покраска потолков и стен в коридорах и классах, на 70% выполнены работы по благоустройству территории.

- Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона, – напутствовал коллег Игорь Руденя.

На стройке губернатор осмотрел качество проводимых работ. Особый акцент сделал на соблюдении сроков окончания строительства и безопасности детей.

Поручил руководству города на прилегающей к объектам территории провести дополнительные работы в целях максимального обеспечения детской безопасности.

Посетил губернатор и два строящихся детсада в микрорайонах «Южный» - на 100 мест, и «Юности» на 150 мест.

На объекте в «Южном» закончены работы по монтажу фундаментных блоков и перекрытий. Идет кирпичная кладка наружных и внутренних стен. В «Юности» продолжаются работы по возведению стен 1-го и 2-го этажей, перекрытий. Завершение работ на объектах запланировано на конец 2019-го года.

Губернатор сказал, что нужно усилить темпы строительства:

- Необходимо увеличить численность строительных бригад. Сроки окончания и качество работ должны быть соблюдены.

СПРАВКА «КП»

В 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 13 новых детских садов: 4 учреждения в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. На эти цели заложено более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной казны.

Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет. Первыми запланирован ввод 6 учреждений: в Старице, Торопце, поселке Ривицком Максатихинского района, поселке Калашниково Лихославльского района, в микрорайоне «Южный» и на ул. Планерная в Твери.