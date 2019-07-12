Житель Твери разыскивает родственников бойцов, погибших во время ВОВ

Меньше чем через год Россия отметит 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. В разных частях страны уже начали приводить в порядок братские захоронения и памятники, которые связаны с тем трагическим периодом нашей истории. Где-то инициативу проявляют местные власти, а где-то за дело берутся неравнодушные граждане и справляются со своей задачей весьма успешно.

Наилю Давлетову 71 год, 18 из которых он провел в родном башкирском селе Шафроново. Достигнув призывного возраста, мужчина ушел в армию, потом работал в Туркмении, а в итоге в 90-х годах окончательно осел в Твери. Около трех лет назад Наиль всерьез взялся за братское захоронение на своей исторической родине, где оказались захоронены в том числе и жители на тот момент еще Калининской области.

- Помню, как я, будучи в первом классе, вместе с ребятами, учителями, местными жителями и даже отдыхающими ходил на братскую могилу, где мы ее приводили в порядок, - рассказывает Наиль.

Страшная война до Башкирской АССР не докатилась. Республика находилась в глубоком тылу, где лечились и умирали наши героические предки.

- Непосредственные участники тех событий рассказывали о том, что в братской могиле хоронили и умерших в госпитале, и тех, кто скончался в одном из множества поездов, которые везли раненых в госпиталь, - продолжает Наиль.

После войны на братской могиле появилась стела, а также металлические памятники, на которых были указаны имена 352 человек, нашедших покой в башкирской земле. Однако число захороненных может быть больше в разы, вплоть до 3000 человек.

- Со слов местных, в одной могилке они хоронили от 10 до 20 погибших. И таких безымянных захоронений было около 10, - делиться воспоминаниями Наиль.

В поисках правды мужчина написал запрос местному военному комиссару, однако в официальном ответе указано, что «в связи со значительным количеством тематических запросов исполнение в течение установленных законом сроков в настоящее время затруднено».

Три года назад Наиль вместе с жителями Шафраново сумел собрать деньги на малую стелу, на которой указали имена ушедших на войну местных жителей. Накануне Дня Победы ему удалось собрать средства на Вечный огонь. Деньги приходили со всей страны, в том числе одну тысячу рублей на его создание перевел и житель Твери.

- Теперь моя главная цель состоит в том, чтобы предки погибших воинов приехали 9 мая 2020 года в Шафраново и почтили их память. У кого-то ведь там лежит отец, дед, прадед. И вторая моя задача - все-таки разобраться с точным числом захороненных. А больше мне ничего и не надо, - подвел итог Наиль.

Ниже даем список захороненных в братской могиле воинов, у которых в годы Великой Отечественной родственники проживали Калининской области:

1. Беляков Петр Николаевич, умер 19.08.1942 г. Адрес родных: Калининская область, Оленинская, с. Потахово. Жена - Белякова К.С.

2. Бедляев Иван Егорович, умер 01.06.1944 г. Адрес родных: Калининская область, Локнянский р-н, Грибановский с/с, д. Купово. Мать - Беляева А.П.

3. Буховичкий Виктор Александрович, умер 12.06.1944 г. Адрес родных: Калининская область, Белольвовский р-н, д. Прогодово. Сестра - Буховиц(ч)кая.

4. Волосков Евгений Викторович, красноармеец. Родился в 1923 году, умер 24.03.1943 г. Адрес родных: г. Калинин, ул. Металлистов, д. 10, кв. 2.

5. Голубков Василий Павлович, сержант. Родился в 1922 году, умер 09.03.1943 г. Адрес родных: Калининская область, Сандовский р-н, Березовский с/с, Мать - Голубкова.

6. Громов Иван Захарович. Родился в 1896 году, умер 01.05.1944 г. Адрес родных: Калининская обл., Нерльский р-н, Ивановский с/с, д. Марвино. Жена - Бирюкова К.Д.

7. Гайдуков Алексей Осипович, майор. Родился в 1916 году, умер 15.04.1944 г. Адрес родных: Калининская обл., Ржевский р-н, д. Борково. Жена.

8. Журавлев Петр Гаврилович. Родился в 1923 году, умер 19.07.1943 г. Адрес родных: Калининская обл., Ржевский р-н, д. Быково. Мать - Евдокия Егоровна.

9. Зориков Иван Степанович. Родился в 1895 году, умер 20.06.1943 г. Адрес родных: Калининская обл., Высоковский р-н, с. Кинганово. Жена - Екатерина Петровна.

10. Никаноров Николай Степанович, старший сержант. Родился в 1914 году, умер 24.03.1943 г. Адрес родных: Калининская обл., Молотовский р-н, д. Синьково. Мать - Никанорова Н.Г.

11. Степанов Дмитрий Федорович, старший лейтенант. Родился в 1905 году, умер 27.01.1944 г. Адрес родных: Калининская обл., Бежецкий р-н, с. Шишково-Дубровское. Жена - Матвеева А.А.