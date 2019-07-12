Тверь на три дня станет поэтической столицей России

С 19 по 21 июля Тверь вновь станет столицей поэзии России. В эти дни «Дом поэзии Андрея Дементьева» будет отмечать дату своего рождения и день рождения основателя – Лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. Поэт ушел из жизни год назад на пороге 90-летнего юбилея.

При жизни поэт был дружен с губернатором Тверской области Игорем Руденей. По мнению главы региона, Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.

- Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе, — отмечает убернатор Игорь Руденя.

Программа праздника:

19 июля

Стартует III Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок». В Доме поэзии соберутся начинающие авторы из разных регионов - победители одноимённого поэтического конкурса, который был учреждён Андреем Дементьевым. Почётными гостями слёта станут знаменитые российские поэты, редакторы литературных журналов Юрий Кублановский, Джахан Поллыева, Юрий Поляков, Геннадий Красников, Марина Кудимова, Григорий Кружков и многие другие.

Торжественное открытие слёта запланировано на 13.00. Далее состоится возложение цветов к памятнику поэтам-шестидесятникам, презентация поэтического сборника победителей конкурса «Зеленый листок». В этот же день в Доме поэзии будет открыта выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» из фондов Государственного музея поэта. Экспозицию представит актер театра и кино Никита Высоцкий.

20 июля

В сквере у Дома поэзии пройдёт открытый микрофон, который объединит мэтров стихосложения и тех, кто только начинает свой творческий путь. Наставники проведут для молодых поэтов мастер-классы.

Гала-концерт «Россия слагалась из наших имен» соберёт на Театральной площади выдающихся исполнителей и артистов, продолжает эту традицию. Будут звучать произведения Андрея Дементьева, под открытым небом выступят звезды эстрады, театра и кино: Народный артист РФ Валерий Баринов, Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика» в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова.